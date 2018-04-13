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UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 13.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi. Arsenal-Atletico Madrid, Marsilya-Salzburg eşleşmeleri oldu

UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atletico Madrid eşleşti. İlk maç, İngiltere'de oynanacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek. Yarı finalde ilk maçlar 26 Nisan'da, rövanşları ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak. Marsilya - Salzburg maçının galibi Lyon'da oynanacak final maçında formalite gereği ev sahibi olacak. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid, Sporting Lizbon'u, Arsenal CSKA Moskova'yı, Salzburg Lazio'yu, Marsilya da Leipzig'i eleyerek yarı finale yükselmişti.

**İŞTE EŞLEŞMELER
Marsilya - Salzburg
Arsenal - Atletico Madrid

UEFA Avrupa Ligi yarı final kuraları

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid arsenal marsilya salzburg

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