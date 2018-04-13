UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: İşte Avrupa Ligi'nde yarı finale kalan takımlar

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları sona erdi. Rövanş maçları sonunda Arsenal, Atletico Madrid, Salzburg ve Marsilya yarı finale yükseldi.



İşte çeyrek finalde alınan sonuçlar ve tur atlayan takımları:



CSKA Moskova (Rusya) - Arsenal (İngiltere) (1-4) (2-2)



Sporting Lizbon (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2) (1-0)



Salzburg (Avusturya) - Lazio (İtalya) (2-4) (4-1)



Olympique Marsilya (Fransa) - Leipzig (Almanya) (0-1) (5-2)



UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri bugün saat 13.00'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimini TRTSPOR ekranından ve trtspor.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

CSKA MOSKOVA - ARSENAL MAÇ ÖZETİ

Emirates'te ilk maçta CSKA Moskova'yı 4-1 yenen Londra ekibi, rövanş maçında 2-0 geriye düştü ve korku dolu anlar yaşadı. Arena CSKA Stadı'nda oynanan ve TRTSPOR'dan canlı yayınlanan mücadelede Fedor Chalov ile 39. dakikada öne geçen CSKA Moskova, Kirill Nababkin'in 50. dakikadaki golüyle skoru 2-0'a getirdi. Danny Welbeck'in 75. dakikada kaydettiği golle farkı bire indiren Arsenal, Aaron Ramsey'nin 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve yarı final biletini cebine koydu.

Arsenal 1999-2000 sezonundan bu yana ilk defa Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.







SPORTİNG LİZBON - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile seyircisi önünde karşılaştı. Sporting Lizbon, Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçı, Fredy Montero'nun 28. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı. Ancak turu atlayan taraf, 2010 ve 2012'de kupayı müzesine götüren Atletico Madrid oldu.

MARSİLYA - LEİPZİG MAÇ ÖZETİ

Marsilya'nın golleri 6. dakikada Stefan Ilsanker (KK), 9. dakikada Bouna Sarr, 38. dakikada Florian Thauvin, 60. dakikada Payet ve 90. dakikada Hiroki Sakai'den geldi. Leipzig'in karşılaşmadaki gollerini 2. dakikada Bruma ve 55. dakikada Kevin Augustin kaydetti. İlk maçta deplasmanda Leipzig'e 1-0 yenilen Marsilya rövanş maçında aldığı 5-2'lik galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

SALZBURG - LAZİO MAÇ ÖZETİ

Avusturya'nın Salzburg takımı, deplasmanda 4-2 yenildiği İtalyan ekibi Lazio ile Salzburg Stadı'nda karşılaştı. Lazio, Ciro Immobile'nin 55. dakikada fileleri havalandırması sonrası tur için büyük avantaj yakaladı. Munas Dabbur'un bir dakika sonra attığı golle skoru dengeleyen Salzburg, 72'den 76'ncı dakikaya kadar 3 gol kaydetti. Amadou Haidara, Hwang Hee-Chan ve Stefan Lainer'in golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılan Salzburg, 1993-94 sezonundan sonra 2. kez Avrupa Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.