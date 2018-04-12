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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

13 Nisan 2018 | 00:11

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Yine unutulmayacak karşılaşmalar oynandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk maçların ardından ikinci maçlarda büyük sürprizler yaşandı.

İLK MAÇIN AVANTAJINI İYİ KULLANDI
İlk maçı sahasında 4-1 kazanan Arsenal, deplasmanda CSKA Moskova ile 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

MARSİLYA SAHASINDA İŞİ BİTİRDİ

Marsilya, ilk maçta 1-0 yenildiği RB Leipzig'i sahasında 5-2 yenerek tur atladı. Leipzig'in ilk golünü Bruma kaydetti.

ATLETICO DA ZORLANDI
Atletico Madrid, ilk maçta 2-0 yendiği Sporting Lizbon'a deplasmanda 1-0 yenilmesine rağmen son 4 takım arasına adını yazdırdı.

SALZBURG'TAN ZAFER
Gecenin en büyük sürprizini ise Avusturya ekibi Salzburg gerçekleştirdi.

Salzburg, bu sezonun formda takımlarından Lazio'ya ilk maçta deplasmanda 4-2 yenilmişti. Ancak Salzburg, sahasında 4-1 galip gelerek tarihi bir başarıya imza attı ve yarı finale çıktı.

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