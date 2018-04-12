CSKA Moskova - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi maç programı ve şifresiz veren kanallar...

CSKA Moskova - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. UEFA tarafından organize edilen kulüp bazındaki 2. büyük turnuva olan Avrupa Ligi'nde yarı finale kimler kalacak bu akşam belli olacak. CSKA Moskova, Arsenal'i 4-1 biten ilk maçın rövanşında ağırlıyor. CSKA Moskova bir mucize gerçekleştirip turu geçebilecek mi? İşte Avrupa Ligi maç programı, maçları yayınlanan kanallar listesi...

CSKA MOSKOVA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında CSKA Moskova, Arsenal'i ağırlayacak. Londra'daki ilk mücadeleden İngiliz ekibi, 4-1'lik galibiyetle ayrılmış ve tur için büyük avantaj elde etmişti. Rus ekibi zoru başararak, İngiliz temsilcisi ise avantajını koruyarak yarı final biletini almayı hedefleyecek. 12 Nisan Perşembe günü oynanacak CSKA Moskova - Arsenal maçı TSİ 22.05'te başlayacak ve TRTSPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.



CSKA Moskova'nın Arsenal karşısında tur atlaması için 3-0, 5-1, 6-2 gibi skorlarla yenmesi gerekecek. İlk maçta Arsenal'in gollerini Ramsey (2) ve Lacazette (2) atmıştı. Arsenal'da oynayan gurbetçi futbolcumuz Mesut Özil, 90 dakika oynadığı maçta takımına bir penaltı kazandırırken 2 golün de asistini yaparak geceye damgasını vurmuştu.



AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları 12 Nisan Perşembe yapılacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 22.05'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:



22.05 CSKA Moskova - Arsenal (1-4) TRT Spor



22.05 Sporting Lizbon - Atletico Madrid (0-2) Tivibu Spor 2



22.05 Salzburg - Lazio (2-4) Tivibu Spor 4



22.05 Olympique Marsilya - Leipzig (0-1) Tivibu Spor 3



ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR



SONY TEN 2, Arsenal Player, beIN Sports, Sport 2, Sky Sport 1, BT Sport 2, Idman TV, AZTV, ESPN, HRT 2, Klik SPORT, SuperSport, Astro Go, PPTV Sport China, Canal+ Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 3, MRT1, Fox Sports, Sport TV1, Telekom