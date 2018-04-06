Arsenal - CSKA Moskova maç özeti - UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maç özetleri izle

UEFA tarafından düzenlenen kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları sona erdi. Mesut Özil'in forma giydiği ve geceye damgasının vurduğu maçta Arsenal, CSKA Moskova'yı 4-1 yendi. 12 Nisan Perşembe günü rövanşlarını oynanacağı ilk maçlarda gülen taraflar, ev sahibi takımlar oldu. İşte Avrupa Ligi çeyrek final maçları sonuçları ve özetleri...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Arsenal - CSKA Moskova : 4-1



Atletico Madrid - Sporting Lizbon : 2-0



Lazio - Salzburg : 4-2



Leipzig - Olympique Marsilya : 1-0

ARSENAL - CSKA MOSKOVA MAÇ ÖZETİ

Kupa-2'de çeyrek final ilk maçlarının heyecanı yaşandı. Son 16 turunda Milan'ı eleyen İngiliz devi Arsenal, Olympique Lyon'u kupa dışına iten Rusya'nın güçlü ekibi CSKA Moskova'yı ağırladı. Karşılaşma oldukça tempolu başladı. 9. dakikada ev sahibi ekip, Ramsey'in golüyle 1-0 öne geçirdi.



Konuk takım 15. dakikada Aleksandr Golovin süper frikik golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.



23. dakikada Mesut Özil'in ceza alanı içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Lacazette, Arsenal'i yeniden öne geçirdi: 2-1



28. dakikada Mesut Özil'in asistinde Ramsey Arsenal adına farkı 2'e çıkardı.



35. dakikada yine Mesut Özil'in asistiyle bu kez Lacazette fileleri havalandırdı ve Arsenal, soyunma odasına 4-1 üstün girdi.



İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi gelmeyince İngiliz ekibi sahadan 4-1 galip ayrılarak tur kapısını araladı. Takımına 1 penaltı kazandıran ve 2 golün asistini yapan Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.



Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Perşembe Rusya'da oynanacak.



Arsenal - CSKA Moskova maç özeti izle



ATLETICO MADRID - SPORTING LIZBON MAÇ ÖZETİ



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Sporting Lizbon'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.



Atletico'nun golleri 22. saniyede Koke ve 40. dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.



Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.



Atletico Madrid - Sporting Lizbon maç özeti



LAZIO - SALZBURG MAÇ ÖZETİ



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında İtalyan temsilcisi Lazio Avusturya temsilcisi Salzburg'u 4-2 mağlup etti. Lazio'nun golleri 8. dakikada Senad Lulic, 49. dakikada Marco Parolo, 74. dakikada Felipe Anderson ve 76. dakikada Ciro Immobile'dan geldi. Salzburg'un gollerini ise 30. dakikada (penaltı) Valon Berisha ve 71. dakikada Takumi Minamino kaydetti. Bu sonuçla Lazio rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etmiş oldu.



Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.



Lazio - Salzburg maç özeti izle



LEIPZIG - MARSILYA MAÇ ÖZETİ



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Almanya temsilcisi Leipzig, sahasında Fransa ekibi Olympique Marsilya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Timo Werner'in golü ile 1-0 kazanan Leipzig, yarı final için bir adım öne geçti.



Red Bull Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Leipzig, Timo Werner'in 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi gelmedi ve Alman ekibi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanacak.



Leipzig - Marsilya maç özeti izle