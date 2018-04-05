UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

Arsenal, Atletico Madrid, Lazio ve RB Leipzig, kendi sahalarında kazanarak rövanş mücadeleleri öncesi büyük bir avantaj elde etti.



İşte UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmelerinde gecenin sonuçları:



Arsenal (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya): 4-1

Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-0

Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-2

Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0



KULÜP TARİHİNİN EN HIZLI GOLÜ

Atletico Madrid'de Koke'nin, Sporting Lizbon'a 22. saniyede attığı gol Avrupa kupalarında kulüp tarihinin en hızlı golü oldu.