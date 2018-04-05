UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları
06 Nisan 2018 | 00:33
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları sona erdi. Gollü maçların yanı sıra bir de tarihi bir gol atıldı.
Arsenal, Atletico Madrid, Lazio ve RB Leipzig, kendi sahalarında kazanarak rövanş mücadeleleri öncesi büyük bir avantaj elde etti.
İşte UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmelerinde gecenin sonuçları:
Arsenal (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya): 4-1
Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-0
Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-2
Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-0
KULÜP TARİHİNİN EN HIZLI GOLÜ
Atletico Madrid'de Koke'nin, Sporting Lizbon'a 22. saniyede attığı gol Avrupa kupalarında kulüp tarihinin en hızlı golü oldu.
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