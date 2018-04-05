Arsenal - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi maç programı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları bu akşam başlıyor. Arsenal'in CSKA Moskova'yı konuk edeceği çeyrek final ilk maçında toplam 4 karşılaşma oynanacak. Atletico Madrid, Sporting Lizbon'u, Lazio, Salzburg'u, Leipzig ise Marsilya'yı ağırlıyor. Takımlar, ilk maçta tur için avantajlı bir skor elde etmenin peşinde. Peki Arsenal - CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi çeyrek final maç programı ve şifresiz veren kanallar...

ARSENAL - CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının heyecanı bu akşam yaşanacak. Son 16 turunda Milan'ı eleyen İngiliz devi Arsenal, Olympique Lyon'u kupa dışına iten Rusya'nın güçlü ekibi CSKA Moskova'yı ağırlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 22.05... Dev mücadele TRTSPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.



Arsenal ile CSKA Moskova, UEFA Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar sadece 2 kez karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, bu maçların birini kazanırken, diğer 90 dakika ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 12 Nisan Perşembe Rusya'da oynanacak.



Çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:



22.05 Arsenal (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)



22.05 Atletico Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)



22.05 Lazio (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

22.05 Leipzig (Almanya) - Olympique Marsilya (Fransa)



ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları olan Liverpool - Manchester City ile Barcelona - Roma maçlarını uluslararası aşağıdaki kanallar canlı olarak verecek.



İdman TV, AZTV, SONY TEN 2, Arsenal Player, beIN Sports, Sport 2, Sky Sport 1, BT Sport 2, ESPN, HRT 2, Klik SPORT, SuperSport, Astro Go, PPTV Sport China, Canal+ Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 3, MRT1, Fox Sports, Sport TV1, Telekom