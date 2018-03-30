Skenderbeu'nun yaptığı şike Beşiktaş'ı da yaktı!

UEFA'dan tarihin en ağır cezasını alarak 10 yıl Avrupa'dan men edilen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'nun sadece kendisini değil, Beşiktaş'ı da etkilediği ortaya çıktı.



Skenderbeu'nun 50'den fazla şikeli maça etki ettiği UEFA raporlarında yerini almıştı. Bu maçlardan birisinin de 2015-16 sezonunda Beşiktaş'ın da yer aldığı Avrupa Ligi maçı olduğu belirtildi. Beşiktaş, Skenderbeu, Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova'nın aynı grupta olduğu yıl, Skenderbeu'nun Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçta raporlar arasında yerini aldı.



SON DAKİKALARDA YOĞUN PARA TRANSFERİ



Skenderbeu, grupta oynanan son maçta Lokomotiv Moskova'ya 3-0 yenilmiş ve bu skorun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne veda etmişti. 3-0 sonuçlanan maçın son 2 golü, son dakikalarda gelmişti. Yapılan araştırmalara göre o dakikalarda bahis şirketlerine yoğun bir para transferi olduğu belirtildi ve mücadelede şike yapıldığı ortaya çıktı.



BEŞİKTAŞ ELENMİŞTİ



Beşiktaş, Skenderbeu'nun Lokomotiv Moskova'dan en az 1 puan alması halinde gruplardan çıkabilecekti. 3-0 sonuçlanan maçın ardından ise Beşiktaş, grubu 3. sırada tamamlamıştı.

(Sporx)