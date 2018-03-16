UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Çeyrek final maçları ne zaman?
16 Mart 2018 | 15:13
Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılan kura çekimi sonrasında Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Sekiz ülkeden sekiz takımın kaldığı çeyrek final eşleşmeleri açıklandı. Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 5-12 Nisan'da yapılacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve çeyrek final eşleşmeleri...
Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan genel merkezinde yapılan ve ünlü futbolcu Eric Abidal'ın yaptığı kura çekiminde, Avrupa Ligi çeyrek finalde eşleşen takımları belirledi. Seribaşı takımın ve herhangi bir eşleşmenin olmadığı, aynı ülkeden takımların eşleşebildiği kura çekimi sonunda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Atletico Madrid - Sporting
Lazio - Salzburg
RB Leipzig - Marsilya
Arsenal - CSKA Moskova
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