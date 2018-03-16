UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Çeyrek final maçları ne zaman?

Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan genel merkezinde yapılan ve ünlü futbolcu Eric Abidal'ın yaptığı kura çekiminde, Avrupa Ligi çeyrek finalde eşleşen takımları belirledi. Seribaşı takımın ve herhangi bir eşleşmenin olmadığı, aynı ülkeden takımların eşleşebildiği kura çekimi sonunda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.



AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Atletico Madrid - Sporting

Lazio - Salzburg

RB Leipzig - Marsilya

Arsenal - CSKA Moskova

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