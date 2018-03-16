UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
16 Mart 2018 | 16:15
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Leipzig - Marsilya, Arsenal - CSKA Moskova, Atletico Madrid - Sporting Lizbon, Lazio - Salzburg ile eşleşmeleri oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5 Nisan'da, rövanşları ise 12 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 26 Nisan, rövanşının 3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 16 Mayıs'da Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Leipzig - Marsilya
Arsenal - CSKA Moskova
Atletico Madrid - Sporting Lizbon
Lazio - Salzburg
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