Şampiyonlar Ligi - Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle (TRT Spor canlı yayın)
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi ile çeyrek final eşleşmeleri bugün belli oluyor. UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde canlı olarak yapılacak kura çekimi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 14.00'da, Avrupa Ligi kura çekimi ise 15.00'da başlayacak. Kura çekimini TRT Spor canlı yayını ile haberimizden izleyebilirsiniz. Peki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finale yükselen takımlar hangileri?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapılıyor. İsviçre'nin Nyon şehrindenki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak olan kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek final kura çekiminda aynı ülkenin takımları eşleşebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar:
Roma
Sevilla
Juventus
Barcelona
Liverpool
Real Madrid
Bayern Münih
Manchester City
UEFA Avrupa Ligi'inde çeyrek finale yükselen takımlar:
Atletico Madrid
Marsilya
Lazio
Sporting
RB Leipzig
CSKA Moskova
Arsenal
Salzburg