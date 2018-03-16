Şampiyonlar Ligi - Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle (TRT Spor canlı yayın)

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapılıyor. İsviçre'nin Nyon şehrindenki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak olan kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek final kura çekiminda aynı ülkenin takımları eşleşebilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.



KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK BURAYI TIKLAYINIZ



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar:



Roma

Sevilla

Juventus

Barcelona

Liverpool

Real Madrid

Bayern Münih

Manchester City



UEFA Avrupa Ligi'inde çeyrek finale yükselen takımlar:



Atletico Madrid

Marsilya

Lazio

Sporting

RB Leipzig

CSKA Moskova

Arsenal

Salzburg

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