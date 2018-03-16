Hakan Çalhanoğlu çıldırdı: Bunu asla unutmayacağım

Mücadelede golleri Milan adına 35. dakikada Hakan Çalhanoğlu, Arsenal adına ise 39. (Pen), 87. dakikada Danny Welbeck ve 71. dakikada Granit Xhaka kaydetti. İlk maçı 2-0 kazanan Arsenal, evindeki maçı da 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Maça damga vuran olay ise 39. dakika da İsveçli hakem Jonas Eriksson'un verdiği penaltıydı.



"BUNU UNUTMAYACAĞIM"

Takımın öne geçiren golü kaydettikten 4 dakika sonra verilen penaltıya tepki gösteren Hakan Çalhanoğlu, "Ricardo Rodriguez pozisyonda dokunmadı ancak hakem penaltı verdi. Oyunun değiştiği an olduğu aşikar. Maçın adamı hakemdi ve bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.



Milan'da oynayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu mücadelenin 70. dakikasında kenara gelirken Arsenal'de Mesut Özil ise 79. dakikada oyundan alındı.

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