Arsenal - Milan maç özeti izle: İşte çeyrek finale kalan takımlar (UEFA Avrupa Ligi maç özetleri)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Arsenal - Milan maçı ile tamamlandı. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Arsenal 3-1 galip ayrıldı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan İngiliz ekibi çeyrek finale kalan son takım oldu. Milan'ın tek golü gurbetçi futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı. Dün akşam oynanan maçlar sonrasında Atletico Madrid (İspanya), Olympique Marsilya (Fransa), Lazio (İtalya), Leipzig (Almanya) ve Sporting Lizbon'un (Portekiz) ardından Arsenal (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Salzburg (Avusturya) da adlarını çeyrek finale yazdırdı. İşte Arsenal - Milan maç özeti, Avrupa Ligi maç özetleri ve maç sonuçları...

ARSENAL - MİLAN MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarında öne çıkan mücadelede İngiltere temsilcisi Arsenal, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İtalya ekibi Milan'ı ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan Arsenal, rövanşta da 3-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'ın gollerini, ilki penaltıdan olmak üzere 39 ve 86. dakikalarda Danny Welbeck ile 71. dakikada Granit Xhaka attı. Milan'ın golünü, 35. dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderen Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Fransa ekibi Olympique Marsilya, İspanya'da konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 38. dakikada penaltıdan Dimitri Payet ve 52. dakikada Lucas Ocampos'un golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü 74. dakikada Inaki Williams attı. İlk maçı da 3-1 kazanan Marsilya, çeyrek finale çıktı.



İlk maçta 2-2 berabere kalan iki takımın mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırladı. Mücadeleden 23. dakikada Lucas Leiva ve 83. dakikada Stefan de Vrij'ın golleriyle 2-0 galip ayrılan Lazio, son 8 takım arasına kaldı.



Almanya temsilcisi Leipzig, 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında, deplasmanda Rusya ekibi Zenit ile karşılaştı. Leipzig'in 22. dakikada Jean-Kevin Augustin ile öne geçtiği mücadele, Zenit'ten Sebastian Driussi'nin 45+1. dakikada attığı golle 1-1 berabere bitti. Leipzig, evinde aldığı galibiyetin avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.



Sporting Lizbon, Viktoria Plzen'e uzatma devreleri sonucu 2-1 yenilmesine rağmen 2-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla çeyrek finale yükseldi.



Rusya ekibi CSKA Moskova, evinde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Deplasman golü kuralıyla tur atlayan CSKA Moskova'nın gollerini 39. dakikada Aleksandr Golovin, 60. dakikada Ahmed Musa ve 65. dakikada Pontus Wernbloom kaydetti. Lyon'da 58. dakikada Maxwell Cornet ve 71. dakikada Mariano Diaz'ın attığı goller tur için yeterli olmadı.



Avusturya temilcisi Salzburg ise deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Almanya ekibi Borussia Dortmund'u konuk etti. Golsüz biten karşılaşmanın ardından son 8 takım arasına kalan ekip, Salzburg oldu.

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