Arsenal - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi maçlarını şifresiz veren kanallar

Arsenal - Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor. Arsenal - Milan maçı başta olmak üzere, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam 8 karşılaşma yapılacak. Turu geçen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Arsenal, ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Milan'ı Emirates Stadı'nda ağırlayacak. Mesut Özil ile Hakan Çalhanoğlu bir kez daha karşı karşıya geliyorlar. Peki Arsenal - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi'nde gecenin maçları ve şifresiz veren kanallar...

ARSENAL - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Arsenal, Milan'ı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'li İngiliz temsilcisi Arsenal, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan'ı konuk edecek. Emirates Stadyumu'nda oynanacak bu dev karşılaşma saat 23:05'te başlayacak. 15 Mart Perşembe günü oynanacak Arsenal - Milan maçı TRTSPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.



İtalya'da oynanan ilk maçı Arsenal 2-0 kazanmıştı. Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Henrikh Mkhitaryan ve Aaron Ramsey kaydetmişti. İki golün asisti de Mesut Özil'den gelmişti.



Evindeki randevuya, deplasmanda elde ettiği galibiyetin avantajıyla çıkacak olan Arsenal, adını çeyrek finale yazdırmaya çok yakın. Geçmişte Avrupa'yı sallayan Milan ise zoru başararak Ada'dan tur biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor.



UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI PROGRAMI



Son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:



19.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya) (0-3)

21.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Sporting Lizbon (Portekiz) (0-2)

21.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Olympique Marsilya (Fransa) (1-3)

21.00 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya) (1-2)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya) (2-2)

23.05 Arsenal (İngiltere) - Milan (İtalya) (2-0)

23.05 Salzburg (Avusturya) - Borussia Dortmund (Almanya) (2-1)

23.05 Olympique Lyon (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya) (1-0)



AVRUPA MAÇLARINI YAYINLAYAN KANALLAR



Arsenal - Milan maçı ile birlikte bu akşam oynanacak sekiz karşılaşma uluslararası birçok kanaldan yayınlanacak. İşte Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak kanallar...



Sport 5, BT Sport Live, BeIN Sports, Sport 24, Super Soccer TV, AZTV, SportMax 2, Canale 5, Fox Sports, Armenia TV, Sky Sports, Canal + Sport, RCN Television, PPTV Sport China, Sina Sports, Teletica Canal 7, HRT 2, O2 TV, TV3 HD, Viasat, ERT 1, M4 Sports, MRT1, Canal 3, RTS 1, Kanal A, Teleclub Sport Live, İdman TV