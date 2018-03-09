Milan - Arsenal maç özeti izle - UEFA Avrupa Ligi maç özetleri, toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Gecenin karşılaşmasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'i ağırladı. Mesut 80, Hakan ise 62 dakika sahada kaldı. Arsenal, Milan'ı 2-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti. Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak. İşte Milan - Arsenal maç özeti, Avrupa Ligi maç özetleri ve toplu sonuçlar...

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

MİLAN - ARSENAL MAÇ ÖZETİ



Kupa-2'de öne çıkan mücadelede, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in görev yaptığı Arsenal'i ağırladı. Mesut 80, Hakan ise 62 dakika sahada kaldı. Henrikh Mkhitaryan ile 15. dakikada öne geçen Arsenal, Mesut'un pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Aaron Ramsey'in 45+4'üncü dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Milan - Arsenal maç özeti ve diğer maç özetleri aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Milan - Arsenal maç özeti izle (UEFA Avrupa Ligi maç özetleri)



Olympique Lyon ise konuk olduğu CSKA Moskova'yı, bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Marcelo'nun 68. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti ve evine avantajlı bir skorla döndü.



Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunda yer alan Alman ekibi RB Leipzig, Rusya temsilcisi Zenit St. Petersburg'u 2-1 yenerek rövanş için bir adım öne geçti.



Portekiz ekibi Sporting Lizbon sahasında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 2-0'la geçerken Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ise evinde İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti. Lazio ise Beşiktaş'tan kiralık giden Denys Boyko'nun kalesini koruduğu Dinamo Kiev ile 2-2 berabere kaldı.



Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.



8 karşılaşmada alınan sonuçları şöyle:



Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 0-2



Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-2





CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-1



Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0



Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya): 3-1





Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1



Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-0