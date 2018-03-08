UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin adamı Mesut Özil
Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Milan - Arsenal, Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova - Lyon ve Borussia Dortmund - Salzburg maçları oynandı. Mesut Özil, Milan deplasmanında gösterdiği performansla gecenin adamı oldu. Salzburg ise sürpriz bir sonuca imza attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynanıyor. Gecenin ilk seansında Milan - Arsenal, Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova - Lyon ve Borussia Dortmund - Salzburg maçları oynandı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve tüm detaylar...
MILAN 0 - 2 ARSENAL
Gecenin dev maçında Milan ile Arsenal karşılaştı. Arsenal rakibini deplasmanda Mkhitaryan ve Ramsey'nin golleriyle 2-0 yenerek çeyrek finalin kapısını araladı. Arsenal'da iki golün de asistini yapan Mesut Özil maçın adamı olurken, Milan'da Hakan Çalhanoğlu 62 dakika sahada kaldı.
ATLETICO MADRID 3 - 0 LOKOMOTIV MOSKOVA
İspanyol ekibi Atletico Madrid sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi. Atletico'ya galibiyeti Saul Niguez, Diego Costa ve Koke'nin golleri getirdi.
CSKA MOSKOVA 0 - 1 LYON
Fransız temsilcisi Lyon deplasmanda bir diğer Rus takımı CSKA Moskova'yı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo Guedes'in golüyle 1-0 yenerek tur büyük avantaj yakaladı.
BORUSSIA DORTMUND 1 - 2 SALZBURG
Gecenin sürprizine ise Avusturya ekibi Salzburg imza attı. Berisha'nın golleriyle deplasmanda Borussia Dortmund'u 2-1 yenen Salzburg çeyrek finale göz kırptı. Dortmund'un tek sayısı Schürrle'den geldi.