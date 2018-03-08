UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin adamı Mesut Özil

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynanıyor. Gecenin ilk seansında Milan - Arsenal, Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova - Lyon ve Borussia Dortmund - Salzburg maçları oynandı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve tüm detaylar...







MILAN 0 - 2 ARSENAL

Gecenin dev maçında Milan ile Arsenal karşılaştı. Arsenal rakibini deplasmanda Mkhitaryan ve Ramsey'nin golleriyle 2-0 yenerek çeyrek finalin kapısını araladı. Arsenal'da iki golün de asistini yapan Mesut Özil maçın adamı olurken, Milan'da Hakan Çalhanoğlu 62 dakika sahada kaldı.





ATLETICO MADRID 3 - 0 LOKOMOTIV MOSKOVA

İspanyol ekibi Atletico Madrid sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi. Atletico'ya galibiyeti Saul Niguez, Diego Costa ve Koke'nin golleri getirdi.





CSKA MOSKOVA 0 - 1 LYON

Fransız temsilcisi Lyon deplasmanda bir diğer Rus takımı CSKA Moskova'yı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo Guedes'in golüyle 1-0 yenerek tur büyük avantaj yakaladı.





BORUSSIA DORTMUND 1 - 2 SALZBURG

Gecenin sürprizine ise Avusturya ekibi Salzburg imza attı. Berisha'nın golleriyle deplasmanda Borussia Dortmund'u 2-1 yenen Salzburg çeyrek finale göz kırptı. Dortmund'un tek sayısı Schürrle'den geldi.