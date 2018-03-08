UEFA Avrupa Ligi‬ maç programı: ‪Milan‬ - ‪Arsenal‬ maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz veren kanallar)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları bu akşam başlıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar içinde erken final olarak görülen Milan - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. Bu mühim maçta iki gurbetçi futbolcumuz karşı karşıya gelecek. Milan'da ‪Hakan Çalhanoğlu‬‬, Arsenal'de Mesut Özil. Milan - Arsenal maçı şifresiz kanalda mı? İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçların programı, maçları şifresiz veren kanallar...

MİLAN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda erken final eşleşmesi, Milan - Arsenal maçı, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşma. Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Milan, Mesut Özilli Arsenal'e karşı. San Siro Stadı'nda oynanacak Milan - Arsenal maçını hakem Clement Turpin yönetecek. Yardımcı hakemler ise Nicolas Danos ,şe Cyril Gringore. TSİ 21.00'da başlayacak olan Milan - Arsenal maçı TRT Spor kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki canlı yayın linkinden maç saatinde online izleyebilirsiniz.



Milan - Arsenal maçı canlı izle (21.00 TRT Spor)



UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI



‪UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı, oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yapılacak. Sekiz mücadelenin oynanacağı gecenin öne çıkan maçında İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda İtalya'nın Milan takımına konuk olacak.



Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Maçların programı şöyle:



21.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)



21.00 CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)



21.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)



21.00 Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)



23.05 Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)



23.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)



23.05 Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)



23.05 Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)



AVRUPA LİGİ MAÇLARINI YAYINLAYAN DİĞER KANALLAR



SONY TEN 2, Arsenal Player, beIN Sports, Sport 2, Sky Sport 1, BT Sport 2, Idman TV, AZTV, ESPN, HRT 2, Klik SPORT, SuperSport, Astro Go, PPTV Sport China, Canal+ Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 3, MRT1, Fox Sports, Sport TV1, Telekom