UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimleriyle belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan kura çekiminin ardından en dikkat çeken eşleşme Milan ile Arsenal arasında oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.
Aynı ülke ya da gruptan takımların yanı sıra Rus ile Ukrayna kulüplerinin eşleşemeyeceği kura çekimine, son 32 turunu geçen takımlar katıldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda maçlar, 8 Mart 2018 ve 15 Mart 2018'de yapılacak.
Final karşılaşması ise 16 Mayıs 2017'de Fransa'nın Lyon kentinde, aynı adı taşıyan statta oynanacak.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ
Milan - Arsenal
B.Dortmund - Salzburg
Atletico Madrid - L. Moskova
Lazio - Dinamo Kiev
Leipzig - Zenit
CSKA Moskova - Lyon
Marsilya - Athletic Bilbao
Sporting Lizbon - Viktoria Plzen