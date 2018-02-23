UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.



Aynı ülke ya da gruptan takımların yanı sıra Rus ile Ukrayna kulüplerinin eşleşemeyeceği kura çekimine, son 32 turunu geçen takımlar katıldı.



UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda maçlar, 8 Mart 2018 ve 15 Mart 2018'de yapılacak.



Final karşılaşması ise 16 Mayıs 2017'de Fransa'nın Lyon kentinde, aynı adı taşıyan statta oynanacak.



İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ



Milan - Arsenal

B.Dortmund - Salzburg

Atletico Madrid - L. Moskova

Lazio - Dinamo Kiev

Leipzig - Zenit

CSKA Moskova - Lyon

Marsilya - Athletic Bilbao

Sporting Lizbon - Viktoria Plzen

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