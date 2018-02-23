Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Kura çekimi canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmaları dün akşam tamamlandı. Çarşamba günü bir, Perşembe akşamı 15 karşılaşma ile Avrupa Ligi'nde son 16 takım belli oldu. Peki Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar hangileri? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi kura çekimini canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz. İşte Avrupa Ligi'nde sona kalan 16 takım...

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün TSİ 15.00'da yapılacak. UEFA'nın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek Avrupa Ligi kura çekimi TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek. Aynı zamanda bu kura çekimini UEFA'nın resmi internet sitesinden (uefa.com) takip edebilirsiniz.



UEFA Avrupa Ligi kura çekimi izle



AVRUPA LİGİ SON 16'YA KALAN TAKIMLAR



UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ayrıca Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Olympique Marsilya, Dinamo Kiev, Lazio, Lokomotiv Moskova, Leipzig, Viktoria Plzen, Salzburg, Sporting Lizbon ve Zenit tur atlayan takımlar oldu. Rusya'nın CSKA Moskova takımı ise çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı karşısında 1-0 kazanarak tur atlamıştı.



