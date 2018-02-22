İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

Atletico Madrid, ilk maçta 4-1'lik skorla devirdiği Kopenhag'ı sahasında Kevin Gameiro'nun golüyle devirerek turlarken, Lazio da gecenin dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.



NAPOLİ'DEN ERKEN VEDA



İtalyan temsilcisi, ilk maçta deplasmanda 1-0'lık skorla boyun eğdiği FCSB'yi 5-1'lik skorla devirdi. Maça damgasını vuran isim ise yaptığı hat-trickle sezonun flaş yıldızı Ciro Immobile oldu.



Sahasındaki ilk maçta RB Leipzig'e 3-1'lik skorla boyun eğen Serie A lideri Napoli ise rakibini 2-0'lık skorla devirse de deplasman golü kuralıyla turnuvaya veda etti.



Öte yandan Villarreal, ilk maçta 3-1'lik skorla boyun eğdiği Lyon'a sahasında 1-0'lık skorla mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Milli futbolcu Enes Ünal, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.



ÖSTERSUNDS SALLADI AMA YIKAMADI



Gecenin büyük sürprizine ise Östersunds imza attı. İlk maçı 3-0 kaybettiği Arsenal karşısında 2-0 öne geçen İsveç temsilcisi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak tarihinde ilk defa katıldığı turnuvaya galibiyetle veda etti.



Öte yandan ilk maçta Atalanta'yı 3-2'lik skorla deviren Borussia Dortmund, deplasmandaki maçta 1-0 yenik duruma düşse de 83. dakikada Schmelzer'in golüyle turladı.



UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar şöyle:



CSKA Moskova

Lokomotiv Moskova

Atletico Madrid

Dinamo Kiev

Sporting Lizbon

Viktoria Plzen

RB Leipzig

Lyon

Zenit St. Petersburg

Lazio

AC Milan

Arsenal

Borussia Dortmund

Athletic Bilbao

Marsilya

Salzburg

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