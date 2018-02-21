CSKA Moskova 1 - 0 Kızılyıldız (Maç özeti)
21 Şubat 2018 | 22:04
UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova sahasında Kızılyıldız'ı 1-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
CSKA Moskova - Kızılyıldız maçında kazanan, 1-0'lık skorla CSKA Moskova oldu ve Rus ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı.
CSKA Arena'da oynanan mücadelede Moskova ekibine galibiyeti getiren gol, 45+1. dakikada Alan Dzegoev'den geldi. İlk maçtaki 0-0'lık sonucun ardından CSKA Moskova, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.
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