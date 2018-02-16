Manuel Fernandes hat trick yaptı, Lokomotiv Moskova'ya galibiyeti getirdi! (UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Nice'e konuk olan Lokomotiv Moskova rakibini 3-2 yenmeyi başardı.



4. dakikada Balotelli ile öne geçen Nice, 28. dakikada yine Balotelli ile farkı ikiye çıkardı.



Ardından sahneye M. Fernandes çıktı. 45'te takımının ilk golünü atan Portekizli yıldız, 69. dakikada beraberliği sağlarken 77'de takımına galibiyeti getiren golü attı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN!



Karşılaşmanın 67. dakikasında ise ev sahibi ekipten Coly Racine direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla rövanş için avantaj sağlayan L. Moskova, Nice'i 22 Mart Perşembe günü sahasında ağırlayacak.

SPORDA SON 24 SAATTE NELER OLDU?