Gomis, Babel ve Adebayor Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Spor Toto Süper Lig'in birkaç yıl içinde İspanya ve İtalya ligleriyle rekabet edecek düzeye gelebileceğini söyledi.

Babel, Sabah gazetesi tarafından The Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis ve Medipol Başakşehirli oyuncu Emmanuel Adebayor ile açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in gelişim halinde olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, "Türkiye'ye birkaç sezondur büyük oyuncular geliyor. Bizim takıma Real Madrid'den Pepe geldi. Lig gelişimini sürdürüyor. Daha önce Kasımpaşa'da da oynadım. Beşiktaş'a transfer olduğumda ise ligin ne kadar geliştiğinin farkına vardım. Böyle devam ettiği sürece Spor Toto Süper Lig'in bir süre sonra İtalya ve İspanya ile rekabet edecek düzeye gelebileceğini düşünüyorum. Burada güzel bir ortam var. Taraftarlar ve statlar harika." diye konuştu.



Adebayor: "İstanbul'da çok güzel zaman geçiriyorum"

Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Adebayor ise Türkiye'de forma giydiği için mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: