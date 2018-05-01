Devlere PFDK şoku

Trabzonspor saha olayları, Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.