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Bursaspor 2 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.04.2018 22:04 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 31. haftanın perdesi Bursaspor-Konyaspor maçıyla kapandı. Bursaspor-Konyaspor maçında gülen taraf Sow ve Ertuğrul'un golleriyle ev sahibi Bursaspor oldu. Konyaspor'un tek sayısını Jahovic kaydetti. İşte Bursaspor-Konyaspor maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...

Bursaspor 2 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Bursaspor-Konyaspor gülen taraf ev sahibi Bursaspor oldu. Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, çok kritik bir 3 puan aldı. İşte Bursaspor-Konyaspor maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...

Dakikalar 30'u gösterdiğinde Barış'ın sağ kanattan ortasında Sow ceza sahasında bomboş durumda attığı golle Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra ise bu kez Yusuf'un ortasında arka direkte Ertuğrul kafayı vurdu ve Bursaspor devreye 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda gol için bastıran Konyaspor, 89. dakikada kazandığı penaltıyı Jahovic ile gole çevirdi ve skor 2-1 oldu. 90 dakikanın sonuna 7 dakika ilave edildi ancak Konyaspor aradığı golü bulamayınca Bursaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 39 yaparken, Konyaspor ise 32 puanla düşme hattında kaldı.

BURSASPOR 2 - 0 ATİKER KONYASPOR

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ertuğrul Ersoy (Dk. 85 Ekong), Aziz Eraltay, Shehu, Furkan Soyalp, Kembo (Dk. 78 Delarge), Batalla, Yusuf Erdoğan, Sow (Dk. 63 Stancu)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Jonsson, Vedat Bora, Bourabia, Fofana (Dk. 46 Orkan Çınar), Volkan Şen (Dk. 76 Yatabare), Eto'o (Dk. 46 Jahovic)

GOLLER: Dk. 29 Sow, Dk. 35 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 89 Jahovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 27 Volkan Şen, Dk. 78 Bourabia, Dk. 90 Yatabare (Atiker Konyaspor), Dk. 37 Barış Yardımcı, Dk. 39 Furkan Soyalp, Dk. 72 Batalla, Dk. 87 Shehu, Dk. 90 Harun Tekin, Dk. 90+2 Badu (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Bursaspor'un rakip takım yarı sahasının ortalarında kazandığı serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada Shehu'nun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
  2. dakikada Bursaspor Senegalli golcüsü Moussa Sow'un golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında, Batalla'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Barış Yardımcı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte bekleyen Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
  3. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Atiker Konyaspor ceza sahası sağ çaprazında topu alan Yusuf Erdoğan'ın kaleye doğru yaptığı vuruşta, arka direkte bulunan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Bursaspor ceza sahası önünde topla buluşan Vedat Bora'nın şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağa tek hamlede sahip oldu.
  2. dakikada Batalla'nın pasıyla konuk takım ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçen meşin yuvarlak, yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma taca gönderdi.
  3. dakikada Jahovic'in pasıyla Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Volkan Şen'in vuruşunda, Harun Tekin gole izin vermedi.
  4. dakikada Batalla'nın pasıyla Atiker Konyaspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  5. dakikada konuk takımın Bursaspor ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşu Orkan Çınar kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top üst direkten ceza sahasına döndü. Hava topu mücadelesi sırasında Ekong'un Jonsson'a faul yaptığı kararını veren hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
  6. dakikada penaltı atışını kullanan Jahovic, topu filelere gönderdi: 2-1.
    90+5. dakikada konuk takım atağında Orkan Çınar'ın uzaktan vuruşunda top, kaleci Harun Tekin'den dönerek ceza sahası içinde Vedat Bora'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
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Bursaspor-Konyaspor sow Jahovic ertuğrul ersoy eto'o sergen yalçın

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