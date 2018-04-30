Bursaspor 2 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Bursaspor-Konyaspor gülen taraf ev sahibi Bursaspor oldu. Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, çok kritik bir 3 puan aldı. İşte Bursaspor-Konyaspor maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...

Dakikalar 30'u gösterdiğinde Barış'ın sağ kanattan ortasında Sow ceza sahasında bomboş durumda attığı golle Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra ise bu kez Yusuf'un ortasında arka direkte Ertuğrul kafayı vurdu ve Bursaspor devreye 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda gol için bastıran Konyaspor, 89. dakikada kazandığı penaltıyı Jahovic ile gole çevirdi ve skor 2-1 oldu. 90 dakikanın sonuna 7 dakika ilave edildi ancak Konyaspor aradığı golü bulamayınca Bursaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 39 yaparken, Konyaspor ise 32 puanla düşme hattında kaldı.

BURSASPOR 2 - 0 ATİKER KONYASPOR

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ertuğrul Ersoy (Dk. 85 Ekong), Aziz Eraltay, Shehu, Furkan Soyalp, Kembo (Dk. 78 Delarge), Batalla, Yusuf Erdoğan, Sow (Dk. 63 Stancu)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Jonsson, Vedat Bora, Bourabia, Fofana (Dk. 46 Orkan Çınar), Volkan Şen (Dk. 76 Yatabare), Eto'o (Dk. 46 Jahovic)