Bursaspor 2 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Bursaspor-Konyaspor gülen taraf ev sahibi Bursaspor oldu. Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, çok kritik bir 3 puan aldı. İşte Bursaspor-Konyaspor maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...
Dakikalar 30'u gösterdiğinde Barış'ın sağ kanattan ortasında Sow ceza sahasında bomboş durumda attığı golle Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra ise bu kez Yusuf'un ortasında arka direkte Ertuğrul kafayı vurdu ve Bursaspor devreye 2-0 önde gitti.
İkinci yarıda gol için bastıran Konyaspor, 89. dakikada kazandığı penaltıyı Jahovic ile gole çevirdi ve skor 2-1 oldu. 90 dakikanın sonuna 7 dakika ilave edildi ancak Konyaspor aradığı golü bulamayınca Bursaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 39 yaparken, Konyaspor ise 32 puanla düşme hattında kaldı.
BURSASPOR 2 - 0 ATİKER KONYASPOR
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ertuğrul Ersoy (Dk. 85 Ekong), Aziz Eraltay, Shehu, Furkan Soyalp, Kembo (Dk. 78 Delarge), Batalla, Yusuf Erdoğan, Sow (Dk. 63 Stancu)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Jonsson, Vedat Bora, Bourabia, Fofana (Dk. 46 Orkan Çınar), Volkan Şen (Dk. 76 Yatabare), Eto'o (Dk. 46 Jahovic)
GOLLER: Dk. 29 Sow, Dk. 35 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 89 Jahovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 27 Volkan Şen, Dk. 78 Bourabia, Dk. 90 Yatabare (Atiker Konyaspor), Dk. 37 Barış Yardımcı, Dk. 39 Furkan Soyalp, Dk. 72 Batalla, Dk. 87 Shehu, Dk. 90 Harun Tekin, Dk. 90+2 Badu (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)
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