SPOR

Şimdi neredeler?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.04.2018 20:22 | Son Güncelleme

Son yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen ve teknik direktörlük yapan isimler şimdi hangi takımlarda?

Şimdi neredeler?

Şimdi neredeler?

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Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya) - Bobo, Sydney FC formasıyla attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu.

Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya) - Bobo, Sydney FC formasıyla attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu.
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Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhruiyeti)

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhruiyeti)
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Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
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Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz

Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz
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Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü

Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü
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Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çek Cumhuriyeti)

Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çek Cumhuriyeti)
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Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)

Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)
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Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı

Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
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Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)

Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)
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Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas

Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas
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Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)

Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)
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Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)

Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)
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Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir

Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir
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Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa

Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa
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Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer

Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer
17 / 118

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)
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Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus

Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus
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Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow

Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow
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Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Futbolu bıraktı

Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Futbolu bıraktı
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Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı

Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı
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Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)

Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)
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Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)

Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)
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Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)

Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)
25 / 118

Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor

Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor
26 / 118

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)
27 / 118

Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient

Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient
28 / 118

Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı

Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı
29 / 118

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj
30 / 118

Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta

Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta
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Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)
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Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)

Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)
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Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
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Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)

Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)
35 / 118

Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)

Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)
36 / 118

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC
37 / 118

Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas

Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas
38 / 118

Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion

Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion
39 / 118

Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor

Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor
40 / 118

Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)

Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)
41 / 118

Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor

Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor
42 / 118

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua
43 / 118

Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)

Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)
44 / 118

Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)

Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
45 / 118

Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras

Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras
46 / 118

Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
47 / 118

Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)

Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)
48 / 118

Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)

Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)
49 / 118

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
50 / 118

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
51 / 118

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
52 / 118

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
53 / 118

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
54 / 118

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
55 / 118

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
56 / 118

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
57 / 118

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
58 / 118

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
59 / 118

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
60 / 118

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
61 / 118

Colin Kazım Richards - Yaşı: 30 - Takımı: Corinthians

Colin Kazım Richards - Yaşı: 30 - Takımı: Corinthians
62 / 118

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
63 / 118

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
64 / 118

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
65 / 118

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
66 / 118

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
67 / 118

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
68 / 118

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
69 / 118

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
70 / 118

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
71 / 118

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
72 / 118

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
73 / 118

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
74 / 118

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
75 / 118

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
76 / 118

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
77 / 118

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
78 / 118

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
79 / 118

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
80 / 118

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
81 / 118

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
82 / 118

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
83 / 118

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
84 / 118

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
85 / 118

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
86 / 118

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
87 / 118

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
88 / 118

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
89 / 118

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
90 / 118

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
91 / 118

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
92 / 118

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
93 / 118

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
94 / 118

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
95 / 118

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
96 / 118

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
97 / 118

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
98 / 118

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
99 / 118

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
100 / 118

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
101 / 118

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
102 / 118

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
103 / 118

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
104 / 118

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
105 / 118

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
106 / 118

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
107 / 118

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
108 / 118

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
109 / 118

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
110 / 118

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
111 / 118

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
112 / 118

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
113 / 118

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
114 / 118

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
115 / 118

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
116 / 118

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
117 / 118

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
118 / 118

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
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bobo süper lig

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