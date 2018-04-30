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Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

iddaa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray, iddaa'da şampiyonluk yarışında favori olarak gösterildi.

Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarının ardından iddaa oranları da güncellendi.

Derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi.

iddaa'dan yapılan açıklamada Galatasaray'ın oranı 1,45 olarak belirlendi. Medipol Başakşehir'in oranı 2,75 olarak belirlenirken, Fenerbahçe'nin oranı 7,00 olarak açıklandı.

Derbide Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş'ın oranı ise 9,00 olarak belirlendi.

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Spor Toto Süper Lig iddaa

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