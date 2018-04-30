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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi sonrası sosyal medyaya capsler damga vurdu.

Hazırlanan görseller taraftarların büyük beğenisini topladı.

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
4 / 21

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
5 / 21

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
6 / 21

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
9 / 21

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşma sonrasında paylaşılan capsler sosyal medyayı salladı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşma sonrasında paylaşılan capsler sosyal medyayı salladı.
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İşte o capslerden bazıları:

İşte o capslerden bazıları:
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
16 / 21

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri

Galatasaray - Beşiktaş maçı capsleri
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Galatasaray Beşiktaş caps

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
TERİM CİNCONA HOCA OLDUĞUNDA VE TFF NİN TERİME 3 MİLYON YURO TAZMİNAT ÖDEMESİ ORTAYA ÇIKTIĞINDA TAZMİNATIN NASIL ÖDENECEĞİ ANLAŞILMIŞTI. TFF TERİME TAZMİNATINI CİNCONU ŞAMPİYON YAPARAK ÖDEDİ. DAHA O GÜN SÖYLEMİŞTİK TARİH BU ŞİKEYİ ORTAYA ÇIKARACAK ELBET ÜSTELİK BUNU TÜM CİNCON CAMİASI DA BİLİYOR. AMA UTANMAK ARLANMAK OLMADIĞI İÇİN ALENEN KOLLANMAYLA GELEN ŞAMPİYONLUĞA HAK EDİLMİŞ SÜSÜ VERİP SEVİNİYORLAR. AMA İLAHİ ADALET ELBET TECELLİ EDECEK ....
:D puhaaaaa
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