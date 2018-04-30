Spor basınının usta kalemleri ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i de sert bir dille eleştirdi.

Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

1 / 42 Spor yazarları, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

2 / 42 İşte yazarların görüşleri...

3 / 42 GOLÜN GELECEĞİ BELLİYDİ(ŞANSAL BÜYÜKA)

4 / 42 Gomis’in bir inadı var, bir çabası, ısrarı var. Nitekim bu ısrar, bu mücadele ile Tosic’i kırmızı, takım lehine de bir penaltı geldi. Gomis’in ısrarı tamam da, Tosiç nasıl olur da rakibini bu kadar kolay kaçırır. Ama futbol şansı Beşiktaş‘a gülmeye devam ediyordu. Gomis topu üst direğe nışanladı. Ama “görünen köy kılavuz istemez“ misali ikinci golün geleceği belliydi. Üstelik Beşiktaş bir eksik kalmış ve savunması bu kadar dağınık oynarken. Nitekim gecenin iyilerinden Rodrigues beklentileri boşa çıkartmadı.

5 / 42 Sonuçta Galatasaray çok hakettiği bir maçı belki de beklediğinden de rahat kazandı. Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Ancak haftaya kendini kupadan eleyen Akhisar deplasmanında. Galatasaray’ın deplasman arızası biliniyor. Şampiyon olmak istiyorsa “teklememesi” gerekiyor... Beşiktaş derseniz perşembe kupayı kaybetti, üç gün sonra şampiyonluğu büyük tehlikeye attı. Her yer Aslantepe olsaydı Galatasaray çoktan şampiyondu. Beşiktaş’ta ağır hasar var...

6 / 42 KAZANMA ARZUSU(GÜNTEKİN ONAY)

7 / 42 Galatasaray, Beşiktaş’ın 10 kişi kaldığı bölüme kadar aslında maçı bir mücadele oyununa dönüştürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular Beşiktaş’a oranla çok daha hırslı ve istekli gözüktüler. Bu tip maçlarda en önemli faktör kazanma arzusudur. Olağanüstü bir mücadele gücü ev sahibini maç boyunca avantajlı kıldı.

8 / 42 Şenol Güneş, büyük bir teknik adam ancak dün yaşadığı moral yıkımının etkilerini net bir şekilde gördük. Bence Pepe sakatlanınca Vida’yı sokmak yerine Medel’i stopere çekip, Oğuzhan ya da Love’ı oyuna sokup daha ofansif bir tercih yapmalıydı. Oğuzhan hamlesinde çok geç kaldı. 3 yıllık bir aradan sonra dün ilk kez Güneş’in söndüğünü gördük.

9 / 42 BEŞİKTAŞ'TA GİTTİĞİ...(SERDAR ALİ ÇELİKLER)

10 / 42 Fatih Terim’in adeta alamet-i farikalarından olan “bekleri kanat oyuncusu olarak kullanma” taktiği ile ilgili en ufak bir panzehir geliştirmeyen Şenol Güneş’in aklının da fikrinin de Beşiktaş’tan gittiği aşikar.

11 / 42 Bana göre tarihinin en zor şampiyonluklarından birine oynayan Terim ise takımını çok iyi yönetmenin karşılığını bir başka final maçında daha aldı. Akhisar’dan 3 puanla dönerlerse yüzde 99 şampiyon olurlar. Beşiktaş ise ligi 4. bitirir. Muhtemelen de Şenol Güneş ile de yollar ayrılır.

12 / 42 BONSERVİSİNİ ALIN(SERHAT ULUEREN)

13 / 42 G.Saray önemli bir galibiyet alırken iki savunmacısı Nagatomo ve Linnes sivrilen, hatta galibiyeti getiren isimler oldu. Yarın ilk iş olarak Inter’in kapısını çalıp Nagatomo’nun borservisini 3’e 5’e bakmadan alsınlar. Ben bu kadar çabuk ve dengeli savunmacı çok az gördüm. Mariano çıkınca Linnes kendisini hiç aratmadı. G.Saray’ın en güçlü kanadı sağ.

14 / 42 G.Saray penaltıyı atsa ya da Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli ikilisiyle yüzde yüzlük pozisyonları gol yapsa Beşiktaş’ı ikili averajla da geçerdi ama bu fırsatı kaçırdılar. Her şeye rağmen Akhisar’ı, Malatya’yı ve Göztepe’yi yener ve 21. şampiyonluğu kaçırmaz diyorum G.Saray için. Evet deplasmanlarda etkisiz oynayan, zorlanan ve 7 mağlubiyet alan G.Saray kendi evinde seyircisinin müthiş desteğiyle rakiplerini ezdi, geçti.

15 / 42 ÇOK NET BİR ADIMDIR(AHMET ÇAKAR)

16 / 42 Geriye kaldı 3 maç. Görünen o ki Galatasaray ya da Başakşehir'den biri yüzde 99 oranında şampiyon olacak. Ama G.Saray 3 maçını da kazanırsa pek tabii ki şampiyon onlar. Dün geceki galibiyet bence şampiyonluk yolunda atılmış çok net bir adımdır.

17 / 42 Karşılaşma hakem için masa başında çok zordu. Ama Fırat Aydınus, bana göre mükemmele yakın maç yönetti. Tatlı-sert disiplini, verdiği teknik kararlar ve en önemlisi verdiği penaltı. Hepsinde haklı. Haaa! Penaltıda sarı mı olur, kırmızı mı olur? Bu tartışmaya açık. O da düşündü ve kırmızı verdi. Bence saygı duymak lazım.

18 / 42 G.SARAY HAK ETTİ(METİN TEKİN)

19 / 42 Galatasaray'ın maçı skorun yanı sıra oyun anlamında da hak ettiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş 10 kişi kalınca da zaten farklı bir oyuna dönüldü. Beşiktaş'ın oyununu etkileyen en önemli faktörlerden biri Negredo'nun sakatlanmasından sonra Şenol Güneş'in Lens tercihiydi. Kabul edelim ki Lens'ten bir türlü verim alamayan bir Beşiktaş var. Ve devre arasında apar topar alınan Vagner Love'ı böyle ihtiyaç duyulan bir maçta bile oynatmayacaksınız niye bu transfer?

20 / 42 Birkaç kırılma anı vardı. Skor 0-0 iken Negredo'nun kaçırdığı pozisyonda vuruş tercihini çok yanlış yapması, artı 1-0 iken Babel'in Muslera ile karşı karşıya kaldığı ve atamadığı pozisyon. Ki Babel gibi bir vuruş ustası bile yanlış yaptı. Bence bu iki pozisyon, Beşiktaş açısından oyunun kırılma anları idi.

21 / 42 AZ HATA MECBURİYETİ(HAKAN ÜNSAL)

22 / 42 Galatasaray için en önemli risk, verilen pozisyonlarda olduğu gibi bireysel hatalardı. Beşiktaş gibi özgüveni yüksek, formda bir takıma karşı çok az hata ile oynamak mecburiyetin vardır. G.Saray, öne geçmiş olmanın verdiği rahatlıkla oynarken aynı zamanda sabırlı davrandı. Çünkü, Galatasaraylı oyuncular, önde geçilen dakikaların Beşiktaş’ın risk alması ile fırsatlar sunacağını biliyordu.

23 / 42 İkinci yarı, müthiş temposu, pozisyonları, hataları, kartları, kaçırılan golleri ile tarihi derbiye yakışır oynandı. Beşiktaş’ın 10 kişi kalması ve sonrasında gelen Rodrigues’in golü kalan bölümde tempoyu düşürse de maçın genelindeki oyun, şampiyonluğa oynayan iki takıma yakışan bir mücadeleye sahne oldu.

24 / 42 Oynadı, oynattı, golünü attı ve maçı bitirdi. Sezonun en kritik maçında en iyisini ortaya koydu Rodrigues. Galatasaray şampiyon olursa, Rodrigues’e özel bir teşekkür gerekir.

25 / 42 ÖZLEMİŞTİK...(RÜŞTÜ REÇBER)

26 / 42 Her iki takım da bize ‘sezonun maçı bu maç’ dedirtecek şekilde hareket etti. Tempo, pres, istek, coşku, agresiflik ve en güzeli de ‘birbirlerine olan saygılı oyunları’ ile centilmence bir maç izletti. Bu ortamı özlemiştik. Muhteşem bir taraftar eşliğinde unutulmayacak bir futbol gecesi yaşattılar. Bunun için kendilerine bir sporsever olarak teşekkür etmek görevimdir.

27 / 42 Galatasaray iç sahada bambaşka bir takım. Bunu dün akşam bir kez daha gördük ve sezonun 7. haftasında dediğim gibi futbolun azizliği olmazsa Galatasaray burada kolay kolay yenilmeyecektir.

28 / 42 KAZANMA ALIŞKANLIĞI(LEVENT TÜZEMEN)

29 / 42 Tarihe geçecek mücadele ve kaçan pozisyonlar olarak uzun yıllar unutulmayacak nefes nefese bir derbi izledik. G.Saray, Tudor'la dibe vurduğu büyük maç kazanma alışkanlığını Terim'le yeniden elde etti. Bu başarının son halkası belki de G.Saray'a şampiyonluk getirecek Beşiktaş galibiyeti oldu. Devler Ligi'nde başarısıyla iz bırakan Beşiktaş'a karşı G.Saraylı oyuncular olağanüstü bir performans ortaya koydu.

30 / 42 Beşiktaşlı oyuncular kupa maçının travmasını tam atlatamamışlar. G.Saray ise yine zihinsel olarak maça Florya'da mükemmel hazırlanmıştı. Terim ne kadar büyük bir hoca olduğunu bir kez daha gösterdi. Rakibi çok iyi analiz etmiş, özellikle Talisca'nın dışardan etkili şutlar atmaması için Donk'u ve Fernando'yu kalkan olarak kullandı. Tudorlu G.Saray büyük maçlarda 1 puan aldı. Terimli G.Saray, hiç yenilmedi 10 puan topladı.

31 / 42 ÇOK UZAĞINDAYDI(BİLAL MEŞE)

32 / 42 Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş... Beşiktaş o alışılmış baskılı ve de pas trafiğinin çok uzağındaydı. Galatasaray, özellikle Rodrigues’le baskıyı artırdığı anlarda, Kartal sahasından çıkmakte zorlanırken, bir de kırmızıya yakalandı! Tosiç’in Gomis’i indirmesi penaltıydı, artı çıkan kırmızı da doğruydu...

33 / 42 İşin özeti mi? Beşiktaş çarşıya pirince giderken, evindeki bulgurdan da oldu, hem şampiyonluk şansını zora soktu! Elbette kalan üç haftayı kestirmek çok zor... Ne var ki, zirve yarışı iki takıma kaldı; Galatasaray ve Başakşehir. Bir adım öndeler, Kartal’ın yerini Fenerbahçe aldı, pusuda bekliyor.

34 / 42 KİMSEYE KAPTIRMAZ(ERSİN DÜZEN)

35 / 42 2-0’dan sonra G.Saray, skoru geliştirebilir, ikili averajda rakibinin önüne dahi geçebilirdi. Bu görkemli galibiyetten sonra G.Saray şampiyonluğu kimseye kaptırmaz. Beşiktaş’ta ise bu yenilgi kalıcı hasar bırakabilir. Ligi 4. bitirebilirler.

36 / 42 Şenol Hoca, kendi oyunundan taviz vermeyen bir hoca ancak derbilerde bunun karşılığını fazla alamıyor. Bunun yanı sıra, saha dışı faktörlerden diğer teknik adamlara göre daha fazla etkileniyor.

37 / 42 TARİHİ FARK OLURDU(EVREN TURHAN)

38 / 42 Belhanda ve Feghouli final paslarını iyi kullansalar tarihi bir fark olurdu. Mariano'nun yerine oyuna giren Linnes müthiş oynadı. Hem asist yaptı hem de müthiş bir enerji ortaya koydu..

39 / 42 Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

40 / 42 Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

41 / 42 Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi