SPOR

Adana'da derbi sonrası bıçaklı kavga!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.04.2018 23:05 | Son Güncelleme

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Adana'da kafelerin bulunduğu sokakta taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 Beşiktaşlı taraftar yaralandı. 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi

Adana'da derbi sonrası bıçaklı kavga!

Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde meydana geldi. Galatasaray- Beşiktaş maçının ardından kafelerden çıkan taraftar grupları karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın ardından kavganın alevlenmesiyle kavga büyüdü.

Bıçak ve sopalı kavgada 3 taraftar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Zırh diye tabir edilen kesici aletle boğazından yaralanan 27 yaşındaki Taylan Çınar’ın durumun ağır olduğunu öğrenildi.

Öte yandan yaralı Beşiktaş taraftarının sedyeyle ambulansa taşınması sırasında bir Galatasaray taraftarının yardım ettiği görüldü. Polis olayla ilgili 2 taraftarı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çaldığı bisikleti çaldırdı, polise söyledikleri şoke etti!Çaldığı bisikleti çaldırdı, polise söyledikleri şoke etti!
Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
galatasaray beşiktaş adana

En Çok Okunan Haberler

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Rıdvan Dilmen Galatasaray Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Rıdvan Dilmen Galatasaray Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mariano ve Negredo ve Pepe sakatlandı!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mariano ve Negredo ve Pepe sakatlandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da derbi sonrası bıçaklı kavga!

Adana'da derbi sonrası bıçaklı kavga!

Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları (Süper Lig'de kalan maçlar)

Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kalan maçları (Süper Lig'de kalan maçlar)

Galatasaray Beşiktaş maç özeti: Goller, tartışmalı pozisyonlar, kırmız kart ve puan durumu!

Galatasaray Beşiktaş maç özeti: Goller, tartışmalı pozisyonlar, kırmız kart ve puan durumu!

Tosic atıldı, Gomis penaltı kaçırdı

Tosic atıldı, Gomis penaltı kaçırdı

Süper Lig Puan Durumu: Şampiyonluk yarışında son durum! (Kalan maçlar kimlerle?)

Süper Lig Puan Durumu: Şampiyonluk yarışında son durum! (Kalan maçlar kimlerle?)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.