Galatasaray Beşiktaş maç özeti: Goller, tartışmalı pozisyonlar, kırmız kart ve puan durumu!

Galatasaray Beşiktaş maçı sarı kırmızılıların 2-0'lık galibiyet ile sona erdi. Böylece GS son 3 maç kala liderliğini sürdürdü. Tarihi derbi akıllardan çıkmayacak pek çok olaya sahne oldu. Feghoulli'nin sarı mı kırmızı kart mı alması tartışılırken Beşiktaş maçı 10 kişi tamamladı. Gomis penaltı kaçırdı ama Galatasaray şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puan aldı.

GOLLER VE KIRMIZI KART!

Galatasaray Beşiktaş maçını kaçırdıysanız veya tartışmalı pozisyonlar ile golleri bir daha izlemek istiyorsanız aşağıdaki bağlantılı geniş maç özetine ulaşabilirsiniz. Maçın gollerini izleyebilir, kırmızı kart pozisyonunun tekrarını yorumlayabilirsiniz.

Galatasaray Beşiktaş maç özeti için tıklayınız

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Derbinin bu skorla bitmesi sonucu şampiyonluk yarışındaki 4 takımdan Sadece Beşiktaş haftayı puansız kapatmış oldu. Fenerbahçe ile Başakşehir de bu hafta 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Beşiktaş'ın yenilmiş olması Süper Lig'deki puan durumunu değiştirdi. Galatasaray 66 puan ile liderken onu 1 puan geriden Başakşehir takip ediyor. Beşiktaş'ın yenilmesi ile Fenerbahçe siyaz beyazlı takımın 1 puan önüne geçti ve 63 puan ile 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 4. sıraya geriledi.