Galatasaray Beşiktaş maç özeti: Goller, tartışmalı pozisyonlar, kırmız kart ve puan durumu!

Galatasaray Beşiktaş maçı sarı kırmızılıların 2-0'lık galibiyet ile sona erdi. Böylece GS son 3 maç kala liderliğini sürdürdü. Tarihi derbi akıllardan çıkmayacak pek çok olaya sahne oldu. Feghoulli'nin sarı mı kırmızı kart mı alması tartışılırken Beşiktaş maçı 10 kişi tamamladı. Gomis penaltı kaçırdı ama Galatasaray şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puan aldı.
GOLLER VE KIRMIZI KART!
Galatasaray Beşiktaş maçını kaçırdıysanız veya tartışmalı pozisyonlar ile golleri bir daha izlemek istiyorsanız aşağıdaki bağlantılı geniş maç özetine ulaşabilirsiniz. Maçın gollerini izleyebilir, kırmızı kart pozisyonunun tekrarını yorumlayabilirsiniz.
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Derbinin bu skorla bitmesi sonucu şampiyonluk yarışındaki 4 takımdan Sadece Beşiktaş haftayı puansız kapatmış oldu. Fenerbahçe ile Başakşehir de bu hafta 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Beşiktaş'ın yenilmiş olması Süper Lig'deki puan durumunu değiştirdi. Galatasaray 66 puan ile liderken onu 1 puan geriden Başakşehir takip ediyor. Beşiktaş'ın yenilmesi ile Fenerbahçe siyaz beyazlı takımın 1 puan önüne geçti ve 63 puan ile 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise 4. sıraya geriledi.
GALATASARAY BEŞİKTAÇ MAÇINDAN DAKİKALAR
90'Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
89'Sol kanattan ceza alanına sokulan Selçuk İnan'ın ortasında top arka direkteki Gomis'i de geçip doğrudan auta çıktı.
88'Maçta son anlara girilirken Galatasaray tempoyu düşürmeye başladı. Tribünler de artık galibiyetin tadını çıkarmaya başladı.
85'TEHLİKE! Selçuk'un pasıyla ceza alanı dışında topu alan Gomis, sol ayağıyla sert vurdu. Savunmadan sekip Fabri'yi yanıltan top direğin yanından kornere çıktı.
84'Fernando'nun ceza alanı dışına doğru çıkardığı topa Maicon uzaklardan gelişine vurdu, top farklı şekilde üstten auta gitti.
83'Galatasaray'da Belhanda yerini Selçuk İnan'a bıraktı.
82'Bu nefes kesen karşılaşmayı toplam 49.412 biletli seyirci tribünlerden takip ediyor.
81'Beşiktaş'ta Tolgay Arslan yerini Oğuzhan'a bıraktı.
81'Quaresma, Muslera'nın biraz önde olduğunu görünce orta yuvarlaktan kaleyi denedi. Top üst ağlarda kaldı.
80'Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Linnes - Sinan ikilisi paslaşarak ceza alanına girdi ancak son pas hızlı olunca top Fabri'de kaldı.
79'Galatasaray 2-0'a rağmen önde baskıdan vazgeçmiyor. 10 kişiyle mücadele eden Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.
78'Galatasaray'da Feghouli yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
77'Babel'in derinlemesine pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Quaresma için ofsayt bayrağı kalktı.
76'Beşiktaş'ta Talisca, Belhanda'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
75'İkinci golle birlikte Galatasaray taraftarı büyük coşku yaşamaya başladı. Sahada da inanılmaz tempolu bir oyun var.
74'Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruş sonrası Galatasaray bir anda dört kişiyle kontra atağa çıktı ancak Feghouli dörde bir pozisyonda pası istediği yere atamayınca tehlike büyümeden sonlandı.
73'Beşiktaş'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Talisca kaleyi denedi, onun vuruşunda top barajdan döndü.
72'Galatasaray karşılaşmanın son 20 dakikasına iki farklı üstünlükle giriyor.
71'Garry Rodrigues, bu sezon Galatasaray formasıyla ligdeki 7. golünü kaydetti.
70'GOL! Sağ kanatta topu alan Linnes hızla içeri kat etti ve aradan nefis bir pas bıraktı. Hafif sol çaprazda topu alan Rodrigues önünü boşaltıp düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0
69'Karşılaşmada heyecan dozajı giderek artıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maçta inanılmaz şeyler yaşanmaya devam ediyor.
66'PENALTI KAÇTI! Penaltıda topun başına geçen Gomis topu üst direğe nişanladı, Galatasaray farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremedi.
65'Gomis'i düşürerek bariz gol şansını engelleyen Tosic doğrudan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi...
64'PENALTI! Beşiktaş savunmasının arkasına gönderilen topa Gomis hareketlendi, bu sırada Tosic son adam konumundayken Gomis'i durdurmak istedi ve yere düşürdü. Fırat Aydınus önce avantaja bıraktığı pozisyonun devamında penaltı noktasını gösterdi.
63'Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta nefesleri kesiyor. Her iki kalede de inanılmaz pozisyonlar yaşanırken tempo bir an olsun düşmüyor.
62'Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gomis ön direkte kafayı vurdu, top auta çıktı.
61'Beşiktaş'ta Pepe yerini Vida'ya bıraktı.
61'MUTLAK GOL KAÇTI! Galatasaray kontra atağında Rodrigues soldan içeri sokuldu ve vuruşunu yaptı, defanstan seken top Feghouli'nin önünde kaldı. Feghouli müsait durumda vuruşunu yaparken son anda araya giren Medel'e çarpan top kornere çıktı.
60'DOKUNAMADI! Lens'inceza alanı sol çaprazından kale önüne doğru kestiği topa hem Talisca hem de Babel hareketlendi ancak ikisinin de önünden geçen top ters taraftan ceza alanını terk etti.
59'KÖŞEDE FABRI! Sol kanatta topu alan Garry Rodrigues hızla son çizgiye indi ve dar açıdan çok sert vurdu, kaleci Fabri kapattığı köşeden topu güçlükle çıkardı.
58'Beşiktaş'ın rakip yarı alanın ortalarından kazandığı serbest vuruşta Quaresma ortasını yaptı, savunmanın ters vuruşunda top kornere çıktı.
57'Beşiktaş ikinci yarıya daha istekli başlayan taraf oldu. Siyah-beyazlılar bu ana dek topla daha fazla oynayan taraf olarak öne çıkıyor.
56'Topsuz alanda Donk'la yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kalan Talisca'nın tedavisi için oyun duraklıyor.
55'Galatasaray'ın yüklendiği anlarda savunma arkasına atılan toplarla ciddi tehlikeler yaratıyor.
54'BABEL DEĞERLENDİREMEDİ! Fabri'nin degajında Maicon'un arkaya sektirdiği topla Babel bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak müsait durumda çok kötü vurunca top yandan auta çıktı.
53'FABRI'NIN ÜZERİNE! Belhanda yayın gerisinden kaleyi karşısına alır almaz sert vurdu, Fabri üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.
52'İkinci yarı oldukça gergin başladı. Futbolcular arasındaki gerginliğin yanı sıra tribünler de zaman zaman oldukça geriliyor.
51'Quaresma köşe vuruşunu kullanmaya giderken tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle geri geldi. Galatasaraylı oyuncuların uyarılarıyla tribünler sakinleşti.
50'MÜTHİŞ POZİSYON! Sol kanattan topla birlikte ilerleyen Quaresma, ceza alanına girmeden mükemmel bir şut çıkardı. Ters köşeden ağlara doğru giden topu Muslera nefis bir refleksle kornere çeldi.
49'Belhanda'nın serbest vuruştaan yaptığı ortaya kale alanı içinde Pepe ters bir vuruş yaptı, top üstten dışarı gitti. Korner...
48'Sağ kanattan topla birlikte ilerlemek isteyen Linnes, Lens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray çaprazdan, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
46'Türk Telekom Stadı'nda ikinci yarı başladı!
46'BİR VURUŞ! Beşiktaş ikinci yarıya etkili başladı. Sol kanattan Babel'in gönderdiği topa ceza alanı ön çizgisinden Tolgay gelişine vurdu ancak top farklı şekilde üstten auta gitti.
45'Bu arada ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
45'Beşiktaş'ta Adriano rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
44'Galatasaray ön alanda top tutmakta zorlanıyor. Beşiktaş baskıyı giderek artırıyor.
41'Galatasaray savunmasından ileriye doğru gönderilen uzun topa Gomis bomboş hareketlendi, ceza alanı dışına kadar açılan Fabri topu diziyle uzaklaştırdı.
40'İlk yarıda son anlara Galatasaray'ın üstünlüğüyle girilirken heyecan oldukça arttı. Özellikle Beşiktaş eşitlik golü için bastırıyor.
39'TALISCA'NIN KAFASI! Sol kanattan gelişen Beşiktaş akınında Adriano çok iyi ortaladı, savunmayı aşan topa arka direkte Talisca kafayı vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.
38'Tempo bu dakikalarda oldukça yükseldi, iki takım da birbirinden tehlikeli ataklar geliştiriyor.
37'DIŞARIDA! Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından Rodrigues gelişine vurdu, üstten aut...
36'GOMIS KAÇIRDI! Beşiktaş savunmasındaki hata sonrası sağ kanattan bomboş durumda içeri sokulan Gomis, dar açıdan karşı karşıya pozisyonda sert vurdu. Fabri parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
35'Bir zorunlu değişiklik de Beşiktaş'tan! Birkaç dakika önce sakatlık yaşayan Negredo yerini Lens'e bıraktı.
34'Köşe vuruşu öncesi ceza alanı içinde itişmeler yaşanıyor. Fırat Aydınus, Donk ve Talisca'yı uyarıyor.
34'FABRI! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu Maicon kafayla tamamladı ancak top Fabri'nin üzerine gitti.
33'Sol kanattan Nagatomo'nun ortaladığı top arka direğe açıldı. Oradaki Feghouli'nin Gomis'e doğru çıkardığı top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
32'Galatasaray'da sakatlanıp çıkan Mariano'dan sonra bu kez Beşiktaşlı Negredo bir sakatlık yaşıyor. İspanyol oyuncunun tedavisi kenarda sürerken Beşiktaş şu an için 10 kişiyle mücadele ediyor.
31'Beşiktaş kalabalık geldi. Pepe'nin ceza alanına doğru havalandırdığı topu Negredo'dan önce Muslera çıktı ve aldı.
30'Galatasaray, Fernando'nun golüyle mücadelenin üçte birlik bölümünü önde geçiyor.
29'TRIVELA! Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Quaresma, önündeki rakibe rağmen trivelayla topu kaleye yolladı. Muslera üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.
28'Beşiktaş kalesinde gördüğü golün şokunu atlatmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar özellikle Quaresma'yla rakip savunmayı zorluyor.
27'Beşiktaş akınında Quaresma içeriyi zorladı, onun vuruşunda top doğrudan auta çıktı.
26'Linnes'ten pası alan Gomis, yayın gerisinden kaleyi denedi. Savunmaya çarpıp yumuşayan top Fabri'de kaldı.
25'BİR ŞUT! Beşiktaş'ın rakip yarı alandaki paslaşmaları sonrası topu önünde bulan Quaresma sol çaprazdan çok sert vurdu, Muslera sağına giden topu tek hamlede kontrol etti.
24'Fernando, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.
23'GOL! Muslera'nın uzun topunu Gomis kafayla indirdi. Sol kanattan Rodrigues'in ara pasıyla son çizgiye inen Nagatomo'nun ortasını kale alanı içinde Fernando tamamladı: 1-0
21'Galatasaray'da zorunlu bir değişiklik! Sakatlanan Mariano yerini Linnes'e bıraktı.
21'Beşiktaş'ta Quaresma bir sakatlık geçiriyor. Bu arada maçın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geride kalıyor.
20'NET FIRSAT KAÇTI! Beşiktaş savunmasından ileri gönderilen topu Babel indirdi, hızla içeri doğru hareketlenen Negredo, Muslera'nın kalesini terk ettiğini görünce aşırtma bir vuruş yaptı. Süzülerek giden top yandan auta çıktı.
19'Oyun bu anlarda tempo kazandı. Her iki ekip de hücum hattında etkili olmaya çalışıyor.
18'Rakip yarı alanda Rodrigues'in kaptırdığı top sonrası Quaresma takımını kontra atağa çıkardı. Portekizlinin rakip yarı alanın ilk metrelerinden ceza alanına doldurduğu top kaleci Muslera'da kaldı.
17'Galatasaray bu bölümde çok adamla savunma yapıyor. Tempoyu belirleyen taraf Beşiktaş olarak görünüyor.
16'Rakip yarı alandaki paslaşmalar sonrası Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yaptı, araya giren Rodrigues topu taca yolladı.
15'Beşiktaş bu anlarda oyun üstünlüğünü eline aldı. Siyah-beyazlılar özellikle sağ kanattan tehlikeli gelmeye başladı.
14'BİR KAFA! Beşiktaş yine etkili geldi. Bu kez Quaresma sağdan ortaladı, gerilerden koşarak gelen Negredo'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
13'OFSAYT! Ani gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yaptı, ceza sahası içinde bomboş kalan Talisca'nın vuruşunda top auta çıktı ancak öncesinde Brezilyalı oyuncu için bayrak havadaydı.
12'Belhanda'nın pası sonrası Nagatomo soldan ortasını yaptı, ters taraftan ceza alanını terk eden topa Gomis hareketlendi ancak Adriano araya giren isim oldu.
11'Maçta tempo henüz beklenen seviyeye gelmedi. Faul düdüklerinin sayısı ve topun sıklıkla taca çıkması bunda etkili oluyor.
10'Dev derbide ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geride kalıyor. İki ekip de kontrollü oyundan vazgeçmiyor.
9'Galatasaray birkaç dakikadır rakibine top göstermedi. Ev sahibi ekip rakip yarı alanda yaptığı paslaşmalarla Beşiktaş savunmasında boşluk arıyor.
8'Henüz maçın başı olmasına rağmen zaman zaman sertlik dozu artabiliyor. İki takım oyuncuları da oldukça hırslı görünüyor.
7'Beşiktaş maçın başındaki Galatasaray baskısını bir nebze kırdı. Sarı-kırmızılı ekip savunmada hazırlık pasları yaparak rakibini üzerine çekmeye çalışıyor.
6'Türk Telekom Stadı'nda tribünler tıklım tıklım. Sarı-kırmızılı taraftarlar ilk düdükten bu yana müthiş bir atmosfer yaratıyor.
5'Younes Belhanda, gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Akhisarspor maçında cezalı duruma düştü.
4'Erken bir kart! Galatasaray'da Belhanda, orta alanda yaşanan ikili mücadele sırasında Medel'e karşı dirseğini kullanınca sarı kart gördü.
3'Beşiktaş'ta Adriano, Fernando'yla girdiği ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Sakatlık sebebiyle oyun bir süre durakladı ancak Brezilyalı oyuncu tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.
2'Galatasaray maça büyük bir baskıyla başladı. Sarı-kırmızılılar her iki kanattan geliştirdiği ataklarla Beşiktaş kalesini yokluyor.
1'Galatasaray ilk dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan hızla ilerleyen Rodrigues rakiplerinden sıyrılıp topla birlikte içeri girdi, kalesini terk eden Fabri son anda topu kontrol etti.
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