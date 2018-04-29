Tosic atıldı, Gomis penaltı kaçırdı

Galatasaray-Beşiktaş maçından inanılmaz bir an yaşandı. Dev maçın 65. dakikasında Gomis ile mücadeleye giren Tosic, ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrası hakem Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray adına kazanılan penaltıyı Gomis üst direğe nişanlayınca gol kaçtı.
Penaltıda topun başına geçen Gomis'in şutu öncesinde Fatih Terim ellerini açıp taraftara dönerken, kaçan gol sonrasında ise büyük üzüntü yaşadı.
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