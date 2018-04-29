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Tosic atıldı, Gomis penaltı kaçırdı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Galatasaray-Beşiktaş maçına Tosic-Gomis pozisyonu damga vurdu. Galatasaray-Beşiktaş maçının 65. dakikasında Tosic, Gomis'e yaptığı müdahale sonrası hakem Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Gomis penaltıyı kaçırdı.

Tosic atıldı, Gomis penaltı kaçırdı

Galatasaray-Beşiktaş maçından inanılmaz bir an yaşandı. Dev maçın 65. dakikasında Gomis ile mücadeleye giren Tosic, ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrası hakem Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray adına kazanılan penaltıyı Gomis üst direğe nişanlayınca gol kaçtı.

Tosic Gomis

Penaltıda topun başına geçen Gomis'in şutu öncesinde Fatih Terim ellerini açıp taraftara dönerken, kaçan gol sonrasında ise büyük üzüntü yaşadı.

Gomis penaltı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
AYDUNUS YİNE GÖSTERDİ CİNCONU NASIL KORUDUĞUNU . MAÇIN BAŞINDA MEDELİN SURATINA DİREK VURULAN DİRSEĞİ RESMEN SARIYLA GEÇİŞTİRDİ AMA BEŞİKTAŞA GELİNCE KIRMIZIYI DAHA GOMEZ YERE DÜŞMEDEN GÖSTERDİ. DEMİŞTİK TFF TERİME VERECEĞİ TAZMİNATI CİNCONU ŞAMPİYON YAPARAK ÖDEYECEK DİYE DEVAM EDİN BAKALIM OYUNLARINIZA
Ne ağladınız bee, ne ağladınız, tinerden kaynaklanıyor galiba, bir kere de tebrik edin, yenmek yenilmek hata hepsi futbolun içinde, hepsiyle güzel futbol. Sadece bjk mi kırmızı gördü bu güne kadar haksız sadece bjk ye mi çalındı haksız düdük. Otur bi bak geçmişe, öyle böyle bunlarla güzel futbol. En azından tiyatro yok ortada.
Bence pozisyonun penaltı ve kırmızı kartla hiç alakası yok Hakem düdüğünü bıraksın esnaflık yapsın.
@kralalkan99 penalti varsa bile yeni kurallara gore hem penalti hem kirmizi verilmiyor tosice baktigimizda ise kufur hakaret yok penalti poziyonundan dolayi gostermis direkt kirmiziyi. Bundan esnaf bile olmaz.
sen güneş gözlüklerini çıkart da öyle seyret be arkadaşım
HAKEMLER SAHAYA ÇIKIP MAÇI BAŞLATTIKLARI ANDA MAÇIN 20 NCİ SANİYESİNDE BİLE OLSA SARI VEYA KIRMIZI KARTI OYUNCUYA GÖSTERMEZ BAK HA DİKKAT ET SENİ UYARIYORUM DİYEREK MAÇI DEVAM ETTİRİR İSE NE O HAKEM HAKEMDİR NE O ÜLKEDEKİ FEDERASYON FEDERASYONDUR!!?? KARTI GÖSTERME DAKİKASI SANİYESİ SAATİ OLMAZ!!??..OYUNCU İKAZ ETME GİBİ BİR LÜKS HİÇ OLAMAZ!!??KURALLAR VARDIR CEZALAR VARDIR HAKEM BUNLARI UYGULAMAK İLE YÜKÜMLÜDÜR!!??.. HAKEMLER SÖZLE UYARILAR İLE MAÇ YÖNETEMEZLER YÖNETİRLER İSE HEM SAHAYI HEM ORTAMI HEMDE TÜM LİGİ BÖYLE ŞAİBELİ BİR DURUMA GETİRİRLER!!??TÜRKİYEDE KURALLAR İÇİNDE MAÇ OYNANMIYOR!
Bir Beşiktaşlı olarak söyleyebileceğim tek şey gomis ceza sahası içerisinde kendisine net bir şekilde faul yapılmasına rağmen pozisyonunu kaybetmemek için çok çaba gösterdi. Van persi gibi yalandan yere atmadı kendini. TEBRİKLER GOMİS ADAMSIN...
sanırım bu sene ilk penaltı ve kırmızı kart aynı anda verildi:
Hakkiyla aldi galibiyeti gs şampiyon .
Neden hic bir kanal tosicin kirmizi kartini konusmuyor? Ilk yarida gsli bir futbolcunun kayarak direkt ayaga mudahalesi var gecen haftaki fb macinda pepeninki kirmiziysa bu da kirmizi. Belhanda kasitli medelin neredeyse boynunu kiracak renk neden sari. Tosic sirp olmak disinda ne yaptida kirmizi karti haketti? Tam mac dengelenmisken besiktas saldirirken bir kirmizi mac koptu anca boyle sampiyon olabilirsiniz.
ulan negredoo seni ispanyol boğası diyip aldık merzifon eşşeği çıktın gsnin hakkıydı tebrikler
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