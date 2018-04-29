Süper Lig Puan Durumu: Şampiyonluk hesapları kızıştı! (Kalan maçlar kimlerle?)

Son yılların en çekişmeli liginde artık son düzlüğe giriyoruz. Ligin kaderiniz, şampiyonluğu belirleyecek maç olarak nitelenen maça geldik. Galatasaray Beşiktaş maçından çıkacak galibiyetler ve beraberlik belki de ligin şampiyonunu belileyecek. Peki Galatasaray kazanırsa ne, Beşiktaş kazanırsa ne veya beraberlik olursa ne olur?

GALATASARAY KAZANIRSA PUAN DURUMU

Sarı kırmızılılar kazanırsa GS puanını 66'ya çıkartır ve Başakşehir'in önünde 1 puan farkla liderliğini korur. Beşiktaş ise 62 puanda kalır ve 1 puan farkla 63 puandaki Fenerbahçe'nin gerisine düşerek dördüncülüğe kadar geriler. Fenerbahçe de 3.lüğe yükselir.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA PUAN DURUMU

Beşiktaş'ın kazanması halinde Başakşehir ile 65'er puana gelen siyah beyazlılar averajla ligin yeni lideri olur. Galatasaray ikinci Başakşehir'in 2 puan farkla arkasına düşer ve Fenerbahçe ile aynı puanda kalarak yani 63 puan ile 3. olur. Fenerbahçe averajla yine 4.clükte kalır.

BERABERE BİTERSE PUAN DURUMU

Karşılaşma berabere biterse Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir our. Turuncu beyazlıları 1 puan farkla 64 puandaki Galatasaray takip eder. Beşiktaş ise Fenerbahçe ile yanı puanda yani 63'te kalır ve averajla 3. sıraya oturur. Fenerbahçe bu senaryoda da 4. sırada kalıyor.

TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

Galatasaray: Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe

Beşiktaş: Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor

Fenerbahçe: Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor

Başakşehir: Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa



