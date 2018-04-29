Galatasaray - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının en önemli karşılaşması, Galatasaray-Beşiktaş maçı olacak. Büyük heyecanın yaşanacağı Galatasaray - Beşiktaş maçı, şampiyonluk yarışının en kritik mücadelesi olarak ön plana çıkıyor. İşte saat 19:00'da başlayacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçının sahaya çıkacak 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları... MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 1: Gomis'in ara pasında topla buluşan Garry Rodrigues ceza sahasında topu ayağından açınca Fabri araya girdi.

DAKİKA 4: Belhanda, Medel'e dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Beşiktaş cephesi pozisyonun kırmızı kart olması yönünde itirazda bulundu.

DAKİKA 12: Belhanda'nın pası sonrası Nagatomo soldan ortasını yaptı, ters taraftan ceza alanını terk eden topa Gomis hareketlendi ancak Adriano araya giren isim oldu.

DAKİKA 13: Beşiktaş atağında Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yaptı, ceza sahası içinde bomboş kalan Talisca'nın vuruşunda top auta çıktı ancak öncesinde Brezilyalı oyuncu için bayrak havadaydı.

DAKİKA 14: Quaresma'nın ortasında Negredo'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

DAKİKA 20: Savunma arkasına sarkan Negredo, karşı karşıya pozisyonda topu Muslera'nın üzerinden aşırtmak istedi ancak top yandan auta gitti.

DAKİKA 23: Nagatomo'nun yerden ortasında kale önünde Fernando vuruşunu yaptı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçti.

DAKİKA 26: Quaresma'nın sol kanattan yerden şutunda Muslera gole izin vermedi.

DAKİKA 29: Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Quaresma, önündeki rakibe rağmen trivelayla topu kaleye yolladı. Muslera üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

DAKİKA 33: Nagatomo'nun ortaladığı top arka direğe açıldı. Feghouli'nin Gomis'e doğru çıkardığı top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

DAKİKA 34: Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topu Maicon kafayla tamamladı ancak top Fabri'nin üzerine gitti.

DAKİKA 39: Adriano'nun ortasında Talisca müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulamadı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ Galatasaray: Muslera- Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Yedekler: Eray, Boran, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Hakan, Ozan Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Yedekler: Tolga, Utku, Vida, Fatih, Necip, Oğuzhan, Lens, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Love Saat 19:00'da başlayan ve Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetiyor. GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, geçen haftaki mücadeleye göre 3 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan ve sezonu kapatan Caner Erkin, derbi maçta takımındaki yerini alamadı. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine savunmanın ilk 11'inde Gökhan Gönül'ü oynattı. Geçen hafta yedekler arasında yer alan Gökhan Gönül, savunmanın sağında görev aldı. Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynayan Adriano ise Galatasaray karşısında daha önceki görev alanı sol beke geçti.

Tolgay Arslan, 2 maç sonra ilk 11'de Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11'de görev yapan Oğuzhan Özyakup, derbi maçta yedek soyundu. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine Tolgay Arslan'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Ligde son olarak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen ve sonraki Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Tolgay, iki karşılaşma sonra aynı şansı yakaladı. Pepe de ilk 11'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan ancak tatil edilen maçta kırmızı kart gören ve bu nedenle bir maç ceza alan Portekizli savunma oyuncusu Pepe, cezasının bitmesiyle derbi maçta formasını aldı. Geçen hafta savunmanın göbeğinde oynayan Domagoj Vida'nın yerine ilk 11'de şans yakalayan Pepe, stoperde Dusko Tosic ile görev yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasında yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık cezasını tamamladı ve Galatasaray maçına yedekler arasında başladı.

Taraftarı yalnız bırakmadı Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu derbi maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı ekibe Türk Telekom Stadı'nda 2 bin 350 siyah-beyazlı taraftar, destek verdi. Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da derbi maçını siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünden izledi. Karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Yemen Ekşioğlu için saygı duruşu yapıldı. Galatasaray'da tek değişiklik Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'inde tek değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, geride kalan haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz'i derbide oynatamazken, yerine Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque'yi sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, mecburi olarak yaptığı Serdar Aziz-Maicon değişikliğinin dışında kadroyu bozmamayı tercih etti. Bu sezon ikinci kez 11 yabancıyla sahada

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde tamamı yabancı oyunculardan oluşan bir 11'le sahaya çıktı. Başlangıç kadrosunda yerli hiçbir oyuncunun şans bulamadığı sarı-kırmızılı takım, bu sezon ikici kez böyle bir tercihle sahada yerini aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasındaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında da yabancı oyunculardan kurulu bir 11'le sahaya çıkmıştı. Tolga Ciğerci kadroda yok Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinin kadrosunda kendisine yer bulamadı. Hafta içi sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadelerine yer verilmişti. Bu açıklama, sarı-kırmızılı kulüp ile Tolga arasında bir sorun olduğu yorumlarına neden olurken, durumu netlik kazanmayan oyuncu, Beşiktaş derbisinde kadroya da alınmadı. Terim'den Güneş'e geçmiş olsun dileği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğini iletti. Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre müsabaka öncesi Beşiktaş soyunma odasına giden Terim, Fenerbahçe derbisinde başına yabancı madde isabet eden Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayrıca Galatasaray taraftarları da "Geçmiş olsun Şenol Güneş" tezahüratı yaptı. Taraftarların ilgisi büyük Galatasaray-Beşiktaş derbisine futbolseverlerin ilgisi oldukça büyük oldu. Şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasını izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verirken, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi. 113 KEZ BERABERLİK Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 343. kez karşılaşacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette, geride kalan 342 maçın 120'sini Galatasaray, 109'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 480 golüne, siyah-beyazlılar 451 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 119 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.