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Yeni Malatyaspor 0-0 Akhisarspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'la Teleset Mobilya Akhisarspor golsüz berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor 0-0 Akhisarspor (Maç özeti)

Süper Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'un Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ettiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Ligde kalma adına korkulu rüya görmek istemeyen iki takımın mücadelesinde taraflar birbirine üstünlük sağlayamayınca her iki takım da sahadan 1 puanla ayrılmış oldu. Evkur Yeni Malatyaspor haftayı 39 puanla, Teleset Mobilya Akhisarspor ise 36 puanla tamamladı. Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor-Galatasaray ve Göztepe-Yeni Malatyaspor mücadeleleri oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor akhisarspor Spor Toto Süper Lig

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