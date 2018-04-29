Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! (BeinSports, Alternatif kanallar, İdman TV)

Ligin bitimine kanlan maç sayısı artık bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu haftadan sonra geriye 3 maç kalıyor. Pek çok Süper Lig taraftarı bu maçı ligin şampiyonunu belirleyecek maç olarak bakıyor. Kazanan büyük oranda şampiyonluğunu ilan edecek, beraberlik olursa da Başakşehir şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Peki bu kritik maç öncesi takımların durumu nedir ve Galatasaray Beşiktaş maçı nasıl canlı izlenir?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

GS – BJK maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Digiturk Play, beIN Sports Turkey ve beIN CONNECT Turkey (Online) kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bu kanallardan maçı izleyebilmek için abonelik almanız gerekmektedir. beIN Sports aboneliğiniz yoksa haftasonu paketi alıp sadece Galatasaray Beşiktaş maçını online olarak izleyebilirsiniz.

ALTERNATİF KANALLAR ve İDMAN TV

Galatasaray Beşiktaş maçını yurtdışından izleyecekler için bulundukları ülkelere göre çeşitli alternatifler mevcut. Azerbaycan'dan Süper Lig'i takip edenlerin kötü bir haber olarak maalesef İdman TV ile Galatasaray Beşiktaş maçı izlenemeyecek.