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Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! (BeinSports, Alternatif kanallar, İdman TV)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu! Belki de bu akşam 2017-2018 Süper Lig sezonunun şampiyonu belli olacak. Sadece GS ve BJK taraftarları değil Fenerbahçe ve Başakşehirlilerin de gözü kulağı Galatasaray Beşiktaş maçında. İşte Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izleme kaynakları ve takımların son durumu ile ilgili detaylar...

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! (BeinSports, Alternatif kanallar, İdman TV)

Ligin bitimine kanlan maç sayısı artık bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu haftadan sonra geriye 3 maç kalıyor. Pek çok Süper Lig taraftarı bu maçı ligin şampiyonunu belirleyecek maç olarak bakıyor. Kazanan büyük oranda şampiyonluğunu ilan edecek, beraberlik olursa da Başakşehir şampiyonluğun en büyük adayı olacak. Peki bu kritik maç öncesi takımların durumu nedir ve Galatasaray Beşiktaş maçı nasıl canlı izlenir?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

GS – BJK maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Digiturk Play, beIN Sports Turkey ve beIN CONNECT Turkey (Online) kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bu kanallardan maçı izleyebilmek için abonelik almanız gerekmektedir. beIN Sports aboneliğiniz yoksa haftasonu paketi alıp sadece Galatasaray Beşiktaş maçını online olarak izleyebilirsiniz.

ALTERNATİF KANALLAR ve İDMAN TV

Galatasaray Beşiktaş maçını yurtdışından izleyecekler için bulundukları ülkelere göre çeşitli alternatifler mevcut. Azerbaycan'dan Süper Lig'i takip edenlerin kötü bir haber olarak maalesef İdman TV ile Galatasaray Beşiktaş maçı izlenemeyecek.

Kiritk derbi pek çok Afrika ülkesinde A+ Sport Africa kanalından izlenebilecek. Kanada, Endonezya, Kamboçya, Filipinler, Taylan'da beIN Sports maçı gösterecek. Balkan ülkerinde ise SportKlub kanalından maç canlı olarak izlenebilecek. Alternatif olarak karşılaşmayı Mynet'in canlı anltımı ile dakika dakika tüm detayları ile takip edebilirsiniz.

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı anlatım

MUHTEMEL 11'LER

Galatasraay karşılaşmaya tümüyle yabancılardan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor. Yani Selçuk maça yedek kulübesinde başlayacak. Beşiktaş'tan da her zamanki 11'den çok farklı bir kadro beklenmiyor. İşte takımların olası muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

TAKIMLARIN SON DURUMU

Takımların son durumuna bakıldığında Beşiktaş'ın son haftalarda çok daha istikrarlı olduğu görülüyor. Sarı Kırmızılılar son 5 hafta 2 deplasmanda 2 kez mağlup oldu. Diğer 3 maçını ise kazandı. Son 5 maçına bakıldığında GS'nin bir kazanıp bir kaybettiği görülüyor.

Beşiktaş ise çok daha istikrarlı bir çizgi çizmiş durumda. Son puan kaybını 5 hafta önce yaşan Beşiktaş son 4 haftadır 3 puan almayı başardı ve liderli yakın takibini sürdürdü.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ REKBATİNİN TARİHİ

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'deki 120. randevularına hazırlanıyor. Önceki 119 maçta Galatasaray'ın 43-34'lük üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig, 18 takımla oynanmaya başladığından bu yana (1994/95 sezonu), iki takım ligin 30. haftaları ve sonrasında dokuz kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçlarda 4-3'lük üstünlük kurdu.

İki takımın Galatasaray ev sahipliğinde oynadığı son dört lig maçında toplam beş gol oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş, nisan aylarında toplam 12 lig maçına çıktı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 5-3'lük üstünlüğü var (4B). İki takım en son 2012'de, Süper Final turunda nisan ayında karşılaşmış, kazanan 2-0'lık skorla sarı kırmızılılar olmuştu.

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi ve bu maçların 10'unda gol atamadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ben Galatasaray diye bir takım göremiyorum.Hepsi paralı asker muhtemel onbiri hepsi yabancı Koskoca Ülkede yerli oyuncumu yok.Herşeyimiz ithal olmuş yazık
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