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Antalya başladı, Trabzon bitirdi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.04.2018 21:12 | Son Güncelleme

Antalyaspor-Trabzonspor maçı 3 gole ve nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında kazanan, 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Antalyaspor-Trabzonspor maçında Trabzonspor'a galibiyeti Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı getirdi. İşte Antalyaspor-Trabzonspor maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları..

Antalya başladı, Trabzon bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında gülen taraf konuk Trabzonspor oldu. Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa'ya gitme yolunda hata yapmadı. İşte Antalyaspor-Trabzonspor maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...

Antalya'daki karşılaşma oldukça yüksek bir tempoda oynandı. 6. dakikada Antalyaspor, Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti: Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Souleymane Doukara, yerden pasını penaltı noktasına yakın bi bölgede bulunan Emre Güral'a gönderdi. Emre'nin gelişine çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu.

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  1. dakikada ceza sahası içerisinde Olcay Şahan'ın çektiği şut Charles Fernando'dan döndü. Bu pozisyonda hakem Bülent Yıldırım, topun Fernando'nun elinden döndüğünü söyleyip, Trabzonspor lehine beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Burak Yılmaz durumu 1-1'e getirirken ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

  • dakikada Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 2-1 öne geçti: Kucka'nın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı, Sakıb Aytaç'tan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, top kaleci Ruud Boffin'in sağından ağlarla buluştu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

    • Avrupa kupalarını hedefleyen Trabzonspor, bu sonucun ardından 49 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

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