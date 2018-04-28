Antalya başladı, Trabzon bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında gülen taraf konuk Trabzonspor oldu. Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa'ya gitme yolunda hata yapmadı. İşte Antalyaspor-Trabzonspor maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...
Antalya'daki karşılaşma oldukça yüksek bir tempoda oynandı. 6. dakikada Antalyaspor, Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti: Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Souleymane Doukara, yerden pasını penaltı noktasına yakın bi bölgede bulunan Emre Güral'a gönderdi. Emre'nin gelişine çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu.
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dakikada ceza sahası içerisinde Olcay Şahan'ın çektiği şut Charles Fernando'dan döndü. Bu pozisyonda hakem Bülent Yıldırım, topun Fernando'nun elinden döndüğünü söyleyip, Trabzonspor lehine beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Burak Yılmaz durumu 1-1'e getirirken ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
Avrupa kupalarını hedefleyen Trabzonspor, bu sonucun ardından 49 puana yükseldi ve 5. sıraya yerleşti. Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.
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