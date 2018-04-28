Antalya başladı, Trabzon bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında gülen taraf konuk Trabzonspor oldu. Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa'ya gitme yolunda hata yapmadı. İşte Antalyaspor-Trabzonspor maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...

Antalya'daki karşılaşma oldukça yüksek bir tempoda oynandı. 6. dakikada Antalyaspor, Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti: Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Souleymane Doukara, yerden pasını penaltı noktasına yakın bi bölgede bulunan Emre Güral'a gönderdi. Emre'nin gelişine çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu.

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