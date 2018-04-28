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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında penaltı tartışması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.04.2018 19:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'deki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında penaltı tartışması yaşandı. Kasımpaşalı Trezeguet yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak, hakem Cüneyt Çakır 'devam' dedi

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında penaltı tartışması

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

  1. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Trezeguet, kaleye vuruşunu yapmak isterken Şener'in yaptığı hamlenin ardından bir anda yerde kaldı.

Kasımpaşalı oyuncular penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kasımpaşa fenerbahçe trezeguet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fenerasyon istifa
C.B. O KADAR FENERİ KOLLADI Kİ O FUTBOLCUNUN KELLESİNİ KESSELER DEVAM. HAKEMLER ZATEN KOLLUYORDU FENERİ ŞİMDİ ÖNLERİNE KADAR YATARLAR ARTIK ....
geçir kasımpaşa
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