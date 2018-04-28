Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi

TFF. 1'Lig'in 33. haftasında lider Çaykur Rizespor deplasmanda lig'in 3. sırasında yer alan Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Çaykur Rizespor son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Süper Lig'e yükselen bir diğer takım ise Ankaragücü oldu. Deplasmanda Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 62'ye yükselti ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor'a mağlup oldu ve 58 puanla 3. sırada kaldı ve play-off'u garantiledi. Play-off'u garantileyen diğer takım ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor oldu.
Play-off'a kalma şansını son maça bırakan takımlar ise şöyle;
Gaziantepspor BB
Altınordu
Erzurumspor
TFF TEBRİK ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'de bitime 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan 33. hafta karşılaşmaları sonunda Çaykur Rizespor şampiyon, MKE Ankaragücü ise lig ikincisi olarak sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz."
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