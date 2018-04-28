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Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'de lider Çaykur Rizespor deplasmanda Ümraniyespor'u, Ankaragücü de Manisaspor'u yenerek ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi

TFF. 1'Lig'in 33. haftasında lider Çaykur Rizespor deplasmanda lig'in 3. sırasında yer alan Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Çaykur Rizespor son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lig'e yükselen bir diğer takım ise Ankaragücü oldu. Deplasmanda Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 62'ye yükselti ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor'a mağlup oldu ve 58 puanla 3. sırada kaldı ve play-off'u garantiledi. Play-off'u garantileyen diğer takım ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor oldu.

Play-off'a kalma şansını son maça bırakan takımlar ise şöyle;

Gaziantepspor BB
Altınordu
Erzurumspor

TFF TEBRİK ETTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig'de bitime 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan 33. hafta karşılaşmaları sonunda Çaykur Rizespor şampiyon, MKE Ankaragücü ise lig ikincisi olarak sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü tebrik eder, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz."

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Çaykur Rizespor ankaragücü Spor Toto Süper Lig

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