Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI YAYIN

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 2: Pavelka'nın uzun topunda Mensah Fenerbahçe ceza sahası solunda topla buluştu ancak orta yapmadan defans araya girdi.

DAKİKA 7: Alper, Soldado ile verkaç yaparak sağ kanattan son çizgiye inmek istedi ama Kasımpaşa defansı orta şansı vermedi.

DAKİKA 8: Veigneau, bir uzun topla Trezeguet'i gördü. Kaleci Volkan çıktı. O dokunmadan Trezeguet boş kaleye vurdu ama aynı anda ofsayt bayrağı da havada.

DAKİKA 13: Alper'in ara pasına Soldado hareketlendi ama Kasımpaşa defansı ayak koyarak uzaklaştırdı.

DAKİKA 18: Kasımpaşa tehlikeli geldi! Diagne'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

DAKİKA 23: Trezeguet ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi, hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi

DAKİKA 24: Popov'un ortasında Volkan Demirel boşa çıktı, Mensah'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

DAKİKA 31: Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ali'nin sert ortasına Josef de Souza ayak koydu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 45: Trezeguet'in sert şutu direğin yanından dışarıya gitti.