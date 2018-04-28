Kasımpaşa - Fenerbahçe CANLI YAYIN

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 2: Pavelka'nın uzun topunda Mensah Fenerbahçe ceza sahası solunda topla buluştu ancak orta yapmadan defans araya girdi.
DAKİKA 7: Alper, Soldado ile verkaç yaparak sağ kanattan son çizgiye inmek istedi ama Kasımpaşa defansı orta şansı vermedi.
DAKİKA 8: Veigneau, bir uzun topla Trezeguet'i gördü. Kaleci Volkan çıktı. O dokunmadan Trezeguet boş kaleye vurdu ama aynı anda ofsayt bayrağı da havada.
DAKİKA 13: Alper'in ara pasına Soldado hareketlendi ama Kasımpaşa defansı ayak koyarak uzaklaştırdı.
DAKİKA 18: Kasımpaşa tehlikeli geldi! Diagne'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.
DAKİKA 23: Trezeguet ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi, hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi
DAKİKA 24: Popov'un ortasında Volkan Demirel boşa çıktı, Mensah'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti.
DAKİKA 31: Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ali'nin sert ortasına Josef de Souza ayak koydu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 45: Trezeguet'in sert şutu direğin yanından dışarıya gitti.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 19.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: BeIN SPORTS 1
KASIMPAŞA: Eray, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 29 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara almamak adına Kasımpaşa karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 4. sırada girdi.
FENERBAHÇE'DE DIRAR SAKAT, SOLDADO VE İSMAİL CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde Dirar sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Roberto Soldado ve İsmail Köybaşı ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasında Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
Kasımpaşa'da önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-2 kazanmıştı.
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