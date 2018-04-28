Fener, 'Paşa'lar gibi!

Pes etmeyen Fenerbahçe'de 64. dakikada Şener Özbayraklı sağ kanatta dar acıdan çok sert vurdu ve Fenerbahçe'yi maçta yeniden öne geçirdi: 1-2.

31'de Fenerbahçe golü buldu. Hasan Ali'nin ceza sahasına ortasına Josef de Souza ayak koydu ve Fenerbahçe devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa, 52'de Skrtel'in ters vuruşu sonrası durumu 1-1'e getirdi.

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçına iyi başlayan taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. 18'de Diagne'nin kafası üstten dışarı çıktı. 23. dakikada Trezeguet yerde kalınca penaltı bekledi ancak hakem Cüneyt Çakır 'devam' dedi. Bir dakika sonra Mensah bomboş durumda kafayı vurdu ve topu auta attı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında gülen taraf, konuk Fenerbahçe oldu. Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmadı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının golleri, maç özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm ayrıntıları...

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI DAKİKA 2: Pavelka'nın uzun topunda Mensah Fenerbahçe ceza sahası solunda topla buluştu ancak orta yapmadan defans araya girdi. DAKİKA 7: Alper, Soldado ile verkaç yaparak sağ kanattan son çizgiye inmek istedi ama Kasımpaşa defansı orta şansı vermedi. DAKİKA 8: Veigneau, bir uzun topla Trezeguet'i gördü. Kaleci Volkan çıktı. O dokunmadan Trezeguet boş kaleye vurdu ama aynı anda ofsayt bayrağı da havada. DAKİKA 13: Alper'in ara pasına Soldado hareketlendi ama Kasımpaşa defansı ayak koyarak uzaklaştırdı. DAKİKA 18: Kasımpaşa tehlikeli geldi! Diagne'nin kafa vuruşu üstten auta gitti. DAKİKA 23: Trezeguet ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi, hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi DAKİKA 24: Popov'un ortasında Volkan Demirel boşa çıktı, Mensah'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti. DAKİKA 31: Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ali'nin sert ortasına Josef de Souza ayak koydu ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. DAKİKA 45: Trezeguet'in sert şutu direğin yanından dışarıya gitti. DAKİKA 52: İlhan Depe'nin şutunda top son olarak Skrtel'e çarptı ve Fenerbahçe ağlarına gitti, skor 1-1 oldu. DAKİKA 61: Soldado'nun kafa vuruşunda kaleci Eray gole izin vermedi. DAKİKA 64: Şener Özbayraklı sağ çaprazdan çok sert vurdu, top üst direğe çarpıp ağlara gitti: 1-2 DAKİKA 74: Giuliano'nun çevirdiği topu Valbuena ağlara gönderdi ve Fenerbahçe adına durumu 3-1 yaptı.

62'de oyuna giren Valbuena attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Maçın son saniyesinde sahneye çıkan Vincent Janssen son sözü söyledi ve Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 63 yaparak, Galatasaray-Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, ligde geçen hafta oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre takımda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Nabil Dirar'ın sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında Alper Potuk'u sahaya sürdü. Kalede Volkan Demirel'i görevlendiren Kocaman, savunma hattını Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Orta sahada Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Aatıf Chahechouhe ve Alper Potuk'u görevlendirdi. Fenerbahçe'nin hücum hattında ise son haftalarda olduğu gibi yine Giuliano ve Roberto Soldado forma giydi.

ISLA KADROYA DÖNDÜ Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, ligde 2 hafta sonra 21 kişilik kadroya alındı. Yabancı kontenjanı nedeniyle son 2 haftada Kocaman tarafından kadroya alınmayan tecrübeli futbolcu, Dirar'ın sakatlığı nedeniyle 21 kişilik kadroya girdi. Yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışında kalan oyuncu ise yine Eljif Elmas oldu.

ALPER POTUK 2 HAFTA SONRA 11'DE Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, ligde 2 hafta sonra ilk 11'de görevlendirildi. Sarı-lacivertlilerin geçen hafta ligde karşılaştığı Antalyaspor maçında yedek soyunan ve sonradan oyuna dahil olan Alper, 29. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almamıştı. Alper, son olarak Fenerbahçe'nin 28. haftada sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de forma giymişti.

BEŞİKTAŞ VE ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları, karşılaşma öncesinde Beşiktaş ve teknik direktörü Şenol Güneş aleyhinde uzun süre tezahüratta bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve teknik direktörü Şenol Güneş'e, 30. haftadaki Antalyaspor maçında da yoğun tepki göstermişti. Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşmada da tepkilerini sürdürdü.

KASIMPAŞA'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, takımını 30. haftadaki Atiker Konyaspor maçının ilk 11'i ile sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe karşısında, ligde geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları kadroyu bozmadı. Kemal Özdeş Fenerbahçe karşısında, kalede Eray Birniçan'ı, savunma hattında ise Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Veysel Sarı ve Olivier Veigneau dörtlüsünü görevlendirdi. Orta sahayı Loret Sadiku, David Pavelka ve Bernard Mensah üçlüsüyle kuran Özdeş, kanatlarda Trezeguet ve İlhan Depe'ye şans verdi. Özdeş tek santrfor olarak Mbaye Diagne'yi görevlendirdi.

