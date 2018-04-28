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Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

UEFA Kupası'na katılma şansını sürdürmek isteyen Demir Grup Sivasspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni tek golle geçti, rakibini ateşe attı. Başkent ekibi, küme düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.

Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 31. hatasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında sıkıntılı günler geçiren Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Başkent temsilcisi, bu mağlubiyetle Süper Lig'den kalma şansını iyice azalttı. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki kritik karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golü 19. dakikada Hakan Aslan kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor puanını 47'ye yükseltirken, G.Birliği 30 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Gençlerbirliği Spor Toto Süper Lig

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