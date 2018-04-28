Sivasspor 1-0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 31. hatasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında sıkıntılı günler geçiren Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Başkent temsilcisi, bu mağlubiyetle Süper Lig'den kalma şansını iyice azalttı. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki kritik karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golü 19. dakikada Hakan Aslan kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor puanını 47'ye yükseltirken, G.Birliği 30 puanda kaldı.

