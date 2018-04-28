Kayserispor 1 - 2 Alanyaspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, düşme hattında yer alan A. Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının ilk dakikasında A. Alanyaspor Efecan'la öne geçti. Fakat Kayserispor 77. dakikada Mendes'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin son dakikalarına giriliken 85. dakikada Sapunaru rakibini ceza sahasında düşürüp hem kırmızı kart gördü hem de penaltıya sebebiyet verdi. Maniatis'le penaltıdan golü bulan Alanyaspor 3 puana uzanan taraf oldu ve rahat bir nefes aldı. Bu sonuçla A. Alanyaspor puanını 35'e yükseltip düşme hattından uzaklaşırken, Kayserispor 44 puanda kaldı.

