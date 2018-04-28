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Kayserispor 1 - 2 Alanyaspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde düşme hattından kurtulmak isteyen A. Alanyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor 85. dakikada Sapunaru'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kayserispor 1 - 2 Alanyaspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, düşme hattında yer alan A. Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının ilk dakikasında A. Alanyaspor Efecan'la öne geçti. Fakat Kayserispor 77. dakikada Mendes'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin son dakikalarına giriliken 85. dakikada Sapunaru rakibini ceza sahasında düşürüp hem kırmızı kart gördü hem de penaltıya sebebiyet verdi. Maniatis'le penaltıdan golü bulan Alanyaspor 3 puana uzanan taraf oldu ve rahat bir nefes aldı. Bu sonuçla A. Alanyaspor puanını 35'e yükseltip düşme hattından uzaklaşırken, Kayserispor 44 puanda kaldı.

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alanyaspor Kayserispor Spor Toto Süper Lig

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