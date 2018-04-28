Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gözler GS - BJK derbisinde!

Süper Lig 31. haftasında, sezonun son derbisi Galatasaray - Beşiktaş maçı oynanacak. Sezonun bitmesine 4 maç kala iki takım arasında bir puan fark var. Şampiyonluk iddialarını sürdürmek isteyen Galatasaray da Beşiktaş da sahadan galip ayrılmak istiyor. Daha önce başka takımların başlarında iken karşılaşan Şenol Güneş ve Fatih Terim, Galatasaray - Beşiktaş maçı ile ilk defa İstanbul takımları başında iken karşılaşacaklar. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta maçında Beşiktaş’ı konuk edecek. 29 Nisan Pazar günü saat 19:00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. SÜPER LİGDE 343. GS-BJK DERBİSİ Galatasaray ile Beşiktaş bu mücadeleyle birlikte 343. kez kozlarını paylaşacak. . Geride kalan 342 karşılaşmada Galatasaray 121, Beşiktaş 109 kez galip gelirken, 112 mücadele berabere sonuçlandı. Ligde oynanan 119 maçta ise Galatasaray galibiyet sayılarında 43-34’lük üstünlük kurarken, 42 karşılaşma eşitlikle tamamlandı. Ligdeki 119 maçta Galatasaray 146 kez Beşiktaş ağlarını havalandırırken, Beşiktaş 127 gol kaydetti.

Ezeli rekabette Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Genel toplamdaki 162 karşılaşmanın 75'ini Galatasaray kazanırken, Beşiktaş 32 kez sahadan galip ayrıldı. 55 maçta ise eşitlik bozulmadı. Lig bazında incelendiğinde ise Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan 59 maçın 23'ünde sarı-kırmızılı takım üstünlük sağladı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. FATİH TERİM - ŞENOL GÜNEŞ REKABETİ Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi ile birlikte teknik direktör Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş teknik direktör olarak 13. kez karşılaşacak. Bu eşleşmedeki ilk maçı Aralık 1988'de Güneş kazanırken, sonraki 11 maçta Fatih Terim yenilmedi, 6 galibiyet 5 beraberlik aldı. İki teknik adamın karşılaştığı son iki lig maçında gol sesi çıkmazken Fatih Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 21 maçın 19'unda yenilmedi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM 63 puanla haftaya lider giren Galatasaray ile 62 puan ile ikinci sırada yer alan Beşiktaş’ı karşı karşıya getirecek mücadele öncesi sarı-kırmızlı takımda Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş ve Maicon sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu üç oyuncu derbide sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kart ile cezalı durum düşen Serdar Aziz ise Beşiktaş maçında sahadaki yerini alamayacak. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek. Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek. Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor. GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINA DAİR NOTLAR Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta maçında Beşiktaş’ı konuk edecek. 29 Nisan Pazar günü saat 19:00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi derlenen maç önü notları şu şekilde: Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 120. randevularına hazırlanıyor. Önceki 119 maçta Galatasaray'ın 43-34'lük üstünlüğü bulunuyor (42B).

İki takımın Galatasaray ev sahipliğinde oynadığı son 4 lig maçında toplam 5 gol oldu.

İki takım en son 2012'de, Süper Final turunda Nisan ayında karşılaşmış, kazanan 2-0'lık skorla Galatasaray olmuştu.

Fatih Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 21 maçın 19'unda yenilmedi (10G 9B).

Fatih Terim, teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi (4G 4B). Terim, en son Mayıs 2003'te bir Süper Lig maçında Beşiktaş'a mağlup olmuştu. -Galatasaray evinde 17 maçtır yenilmiyor (16G 1B) ve son 10 maçını kazandı. Sarı kırmızılılar en son Nisan 2009 - Mart 2010'da iç sahada 18 maçlık yenilmezlik serisi elde etmiş, en son Aralık 2005 - Ağustos 2006 arasında evinde arka arkaya 11 maç kazanmıştı.