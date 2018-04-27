Göztepe 5 - 0 Karabükspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın ilk karşılaşması olan Göztepe-Karabükspor maçında 5 gol vardı. Göztepe rakibine gol yağdırarak Avrupa hedefini sürdürdü. Göztepe-Karabükspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...
Maça çok hızlı başlayan Göztepe, 11 ve 45. dakikalarda Axel Ngando'nun golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. Göztepe ikinci yarıda da atak futbolunu sürdürdü. 64 ve 77. dakikalarda Nabil Ghilas'ın golleriyle skor 4-0 oldu.
67'de oyuna giren Demba Ba, 80. dakikada attığı golle maçın skorunu ilan eden isim oldu: 5-0.
Bu sonuçla Göztepe puanını 44 yaparken, Karabükspor ise 12 puanda kaldı.
Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...
Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı
Galatasaray'da Tolga Ciğerci ağrılarını öne sürerek idmana çıkmadı!
Fatih Terim Emre Akbaba'yı istiyor!
Belçika karıştı: Ünlü kaleci teknik direktörü mahkemeye verdi
Volkan Demirel'den derbi açıklaması
Fenerbahçe'de Isla ve Neto ayrılıyor
Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!
En büyük hayalini dile getirdi
Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu
Burak Yılmaz'ın yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum