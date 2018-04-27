Göztepe 5 - 0 Karabükspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın ilk karşılaşması olan Göztepe-Karabükspor maçında 5 gol vardı. Göztepe rakibine gol yağdırarak Avrupa hedefini sürdürdü. Göztepe-Karabükspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Maça çok hızlı başlayan Göztepe, 11 ve 45. dakikalarda Axel Ngando'nun golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı. Göztepe ikinci yarıda da atak futbolunu sürdürdü. 64 ve 77. dakikalarda Nabil Ghilas'ın golleriyle skor 4-0 oldu.

67'de oyuna giren Demba Ba, 80. dakikada attığı golle maçın skorunu ilan eden isim oldu: 5-0.

Bu sonuçla Göztepe puanını 44 yaparken, Karabükspor ise 12 puanda kaldı.



