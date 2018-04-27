Igor Tudor, Süper Lig'i karıştıracak
Tudor, Süper Lig'i karıştıracak
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Igor Tudor, G.Saray'daki gözdesi Tolga Ciğerci'yi sezon sonunda kadroya katmanın planlarını yapıyor.
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Udinese'nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi.
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Tolga Ciğerci'nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor.
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Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci'yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.
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Tudor'un Süper Lig'den istediği oyuncu Tolga Ciğerci ile sınırlı değil...
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Hırvat teknik adam Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da birer ismi listesine ekledi.
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Beşiktaş'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Tolgay Arslan'ı istediği belirtilen Tudor'un, yıldız oyuncu için girişimlere başlayacağı belirtildi.
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Hırvat teknik adamın hedefindeki bir başka isim ise Fenerbahçeli sağ bek Mauricio Isla...
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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın gözden çıkardığı Isla'nın daha önce Udinese forması giymesi bu transferde Tudor'un elini güçlendiriyor.
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Tudor, forvet takviyesi için de Süper Lig'den bir isimle temas halinde...
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Karabükspor'da birlikte çalıştığı Seleznyov'a kanca atan Udinese, Akhisarspor'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. (Fotomaç)
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