Igor Tudor, Süper Lig'i karıştıracak

1 / 11 Igor Tudor, G.Saray'daki gözdesi Tolga Ciğerci'yi sezon sonunda kadroya katmanın planlarını yapıyor.

2 / 11 Udinese'nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi.

3 / 11 Tolga Ciğerci'nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor.

4 / 11 Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci'yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.

5 / 11 Tudor'un Süper Lig'den istediği oyuncu Tolga Ciğerci ile sınırlı değil...

6 / 11 Hırvat teknik adam Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da birer ismi listesine ekledi.

7 / 11 Beşiktaş'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Tolgay Arslan'ı istediği belirtilen Tudor'un, yıldız oyuncu için girişimlere başlayacağı belirtildi.

8 / 11 Hırvat teknik adamın hedefindeki bir başka isim ise Fenerbahçeli sağ bek Mauricio Isla...

9 / 11 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın gözden çıkardığı Isla'nın daha önce Udinese forması giymesi bu transferde Tudor'un elini güçlendiriyor.