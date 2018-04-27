SPOR

Igor Tudor, Süper Lig'i karıştıracak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Serie A ekibi Udinese'nin başına geçen Igor Tudor transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Igor Tudor'un hedefinde Süper Lig'de forma giyen 4 futbolcu var

Igor Tudor, Süper Lig'i karıştıracak

Tudor, Süper Lig'i karıştıracak

1 / 11

Igor Tudor, G.Saray'daki gözdesi Tolga Ciğerci'yi sezon sonunda kadroya katmanın planlarını yapıyor.

Igor Tudor, G.Saray'daki gözdesi Tolga Ciğerci'yi sezon sonunda kadroya katmanın planlarını yapıyor.
2 / 11

Udinese'nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi.

Udinese'nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi.
3 / 11

Tolga Ciğerci'nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor.

Tolga Ciğerci'nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor.
4 / 11

Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci'yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.

Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci'yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.
5 / 11

Tudor'un Süper Lig'den istediği oyuncu Tolga Ciğerci ile sınırlı değil...

Tudor'un Süper Lig'den istediği oyuncu Tolga Ciğerci ile sınırlı değil...
6 / 11

Hırvat teknik adam Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da birer ismi listesine ekledi.

Hırvat teknik adam Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da birer ismi listesine ekledi.
7 / 11

Beşiktaş'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Tolgay Arslan'ı istediği belirtilen Tudor'un, yıldız oyuncu için girişimlere başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Tolgay Arslan'ı istediği belirtilen Tudor'un, yıldız oyuncu için girişimlere başlayacağı belirtildi.
8 / 11

Hırvat teknik adamın hedefindeki bir başka isim ise Fenerbahçeli sağ bek Mauricio Isla...

Hırvat teknik adamın hedefindeki bir başka isim ise Fenerbahçeli sağ bek Mauricio Isla...
9 / 11

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın gözden çıkardığı Isla'nın daha önce Udinese forması giymesi bu transferde Tudor'un elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın gözden çıkardığı Isla'nın daha önce Udinese forması giymesi bu transferde Tudor'un elini güçlendiriyor.
10 / 11

Tudor, forvet takviyesi için de Süper Lig'den bir isimle temas halinde...

Tudor, forvet takviyesi için de Süper Lig'den bir isimle temas halinde...
11 / 11

Karabükspor'da birlikte çalıştığı Seleznyov'a kanca atan Udinese, Akhisarspor'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. (Fotomaç)

Karabükspor'da birlikte çalıştığı Seleznyov'a kanca atan Udinese, Akhisarspor'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. (Fotomaç)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Igor Tudor tolga ciğerci tolgay arslan Mauricio Isla Yevhen Seleznyov

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Cenk Tosun Everton efsaneleri arasında yer almadı

Cenk Tosun Everton efsaneleri arasında yer almadı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Tolga Ciğerci krizi var!

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Tolga Ciğerci krizi var!

Devlet Bahçeli'den derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'a çağrı

Devlet Bahçeli'den derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'a çağrı

Bursaspor'dan Ersun Yanal bombası!

Bursaspor'dan Ersun Yanal bombası!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ronaldinho'dan Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu!

Ronaldinho'dan Galatasaray-Beşiktaş maçı yorumu!

Igor Tudor, Süper Lig'i karıştıracak

Igor Tudor, Süper Lig'i karıştıracak

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları nedir?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları nedir?

PFDK'dan Galatasaray yöneticisi Burak Elmas ve Fenerbahçe'ye ceza!

PFDK'dan Galatasaray yöneticisi Burak Elmas ve Fenerbahçe'ye ceza!

Derbide son bölümlere dikkat

Derbide son bölümlere dikkat

'Derbilerin hakemi' Aydınus

'Derbilerin hakemi' Aydınus

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.