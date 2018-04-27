Süper Lig 31. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçını üstüste kazanarak takibini sürdürdü. Hafta sonu oynanacak derbi sonucuna göre zirvedeki yeri değişebilecek olan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından da galip dönerek seriyi devam ettirme ve iddiasını sürdürme amacında. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları nedir?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak lig maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bahattin Duran ve Tarık Ongun’un yardımcı hakemler olarak görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek. 28 Nisan Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının başlama saati ise 19.00. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı BeIN Sports ve BeIN Connect aracılığıyla canlı izlenebilecek.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA

Süper Lig 31. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesinde iki takım daha öncesinde 30 kez karşılaştı. Bu maçların 24'ünden Fenerbahçe galip gelirken Kasımpaşa 3 kez kazandı. 3 maçın berabere bittiği maçlarda Fenerbahçe 73 gol atarken Kasımpaşa 24 golle cevap verdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-0 yendi.