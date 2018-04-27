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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları nedir?

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Kasmpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig 31. haftasında karşı karşıya geliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç öncesinde Kasımpaşa 40 puanla 9. sırada yer alırken Fenerbahçe 60 puanla 4. sırada yer alıyor. Lig bitimine 4 hafta kala Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmamak için Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları nedir?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları nedir?

Süper Lig 31. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçını üstüste kazanarak takibini sürdürdü. Hafta sonu oynanacak derbi sonucuna göre zirvedeki yeri değişebilecek olan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından da galip dönerek seriyi devam ettirme ve iddiasını sürdürme amacında. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları nedir?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak lig maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bahattin Duran ve Tarık Ongun’un yardımcı hakemler olarak görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek. 28 Nisan Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının başlama saati ise 19.00. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı BeIN Sports ve BeIN Connect aracılığıyla canlı izlenebilecek.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE 31. KEZ KARŞI KARŞIYA

Süper Lig 31. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesinde iki takım daha öncesinde 30 kez karşılaştı. Bu maçların 24'ünden Fenerbahçe galip gelirken Kasımpaşa 3 kez kazandı. 3 maçın berabere bittiği maçlarda Fenerbahçe 73 gol atarken Kasımpaşa 24 golle cevap verdi. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-0 yendi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 27 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 30 maçın 15'inde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 15 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Kasımpaşa'a ait tribün biletleri maç gününe kadar Kasımpaşa Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü tüm passolig kart sahipleri ev sahibi takım ait tribün bloklarından bilet alabilir. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilir.

Fenerbahçe logolu passolig kart sahipleri sadece misafir tribünden bilet alabilir.

KAPALI TRİBÜN 80,00 TL
KAPALI KALE ARKASI 40,00 TL
MARATON TRİBÜNÜ 20,00 TL
MISAFIR 50,00 TL

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