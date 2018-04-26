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PFDK'dan Galatasaray yöneticisi Burak Elmas ve Fenerbahçe'ye ceza!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

PFDK'dan Galatasaray'a ceza. Yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray yöneticisi Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK ayrıca, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında Spor Toto B,C,D,E,F,G,J,K,L,M,N,O Maraton üst H,I, Migros B,C,D,E,J,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellendi.

PFDK'dan Galatasaray yöneticisi Burak Elmas ve Fenerbahçe'ye ceza!

Galatasaray Yöneticisi Burak Elmas’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Federasyonun internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:

“1- GALATASARAY A.Ş. idarecisi BURAK ELMAS'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü idarecisi ERKAN AHMET ÖZCAN'ın, 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu LUIS EZEQUIEL IBANEZ'in, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin REDDİNE,

3- BURSASPOR Kulübünün, 21.04.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA ER'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK hakkında, 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 20.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO B,C,D,E,F,G,J,K,L,M,N,O MARATON ÜST TRİBÜN H,I, MİGROS B,C,D,E,J,K,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe pfdk Burak Elmas

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