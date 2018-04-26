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'Derbilerin hakemi' Aydınus

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik maça atanan Fırat Aydınus, kariyerinde 28. kez derbide görev yapacak.

'Derbilerin hakemi' Aydınus

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 28. kez derbide düdük çalacak.

Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 27 derbi yönetti. 44 yaşındaki hakem, bu sezon ise biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2 derbide görev aldı. Ligde sezonun son derbisine atanan Aydınus, iki takım arasında ilk devre Vodafone Park'ta yapılan maçta da düdük çalmıştı. Ev sahibi Beşiktaş, 14. hafta müsabakasında Galatasaray'ı Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleri ile 3-0 mağlup etmişti. Aydınus, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki yarı final ilk karşılaşmasını yönetmişti. Vodafone Park'ta 2-2 biten maça kırmızı kartlar damga vurmuştu. Tecrübeli hakem, Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'den ise Alper Potuk ve Volken Demirel'i kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.

Galatasaray Aydınus yönetiminde rekabette önde

Fırat Aydınus, daha önce 7 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çaldı. Galatasaray biri hükmen olmak üzere 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş sarı-kırmızılı ekibi 2 kez mağlup etti. Bir karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İstanbul bölgesi hakemi Aydınus'un, 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yönettiği Beşiktaş-Galatasaray derbisi olaylı geçmişti.

Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyah-beyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus maçın tatil edilmesine karar vermişti. Türkiye Futbol Federasyonu da Galatasaray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti.

Bu sezon düdük çaldığı maçlar

Aydınus, bu sezon ligde Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın ise 2 maçında görev yaptı. Galatasaray, Bursaspor ve Trabzonspor'u 2-1 yenerken, Beşiktaş'a 3-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısındaki derbide Galatasaray'ı 3-0'la geçen Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

En fazla derbi yöneten hakem

Fırat Aydınus, faal hakemler arasında en fazla derbi yöneten isim olarak dikkati çekiyor. Daha önce 27 derbide düdük çalan Aydınus'u, 23 derbiyle FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır takip ediyor. Bülent Yıldırım 11 derbi yönetirken, Mete Kalkavan 7, Halis Özkahya 4, Ali Palabıyık ise 3 kez derbiye atandı.

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