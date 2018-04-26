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Galatasaray- Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.04.2018 09:55 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak.

Galatasaray- Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönecek

Süper Lig'de 31. haftada oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

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İşte haftanın maç programı ve karşılaşmaların hakemleri:

27 Nisan Cuma:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan

28 Nisan Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Beşiktaş : Fırat Aydınus

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ne diyelim Gavatasaraya hayırlı olsun. Fırat iyi bir Gavatasaray taraftarıdır.
TALİMAT ALDIMI ACABA YOKSA DEVRE ARASINDA DURUMA GÖREMİ BİLGİLENDİRİLECEK
kim ne çalarsa çalsın düdük çalcakmıs fırat aydınus hepsi hikaye üst akıllar ne derse o oluyor bir defa daha gördük bunu TÜRKfutbol bitik onun için avrupda hiç bir yere gelemıyoruz zaten bitik yabancıları alıyoruz havamızdan geçilmiyo gören varmı sağlamve genç bi yabancı futbolcunun ÜLKEmize gelıpte top oynadıgını bir futbol zevki vardı oda BİTTİ BİTİRDİLER
Maç BJK'nin o zaman :)
SONUÇ BELLİ OLDU...1-1 VEYA 2-2
teknik direktörü ve topçusu yabancı oluyorda hakemlerinde yabancı olmasını isteyen takımlar olamazmı? federasyona güven kal ma dı. Olaylar çıkartıp 2 şer kırmızı kartla işi bitirmeyeceklerini kim söyliyebilir.
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