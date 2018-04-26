Galatasaray- Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönecek

Süper Lig'de 31. haftada oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
İşte haftanın maç programı ve karşılaşmaların hakemleri:
27 Nisan Cuma:
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan
28 Nisan Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Nisan Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Beşiktaş : Fırat Aydınus
30 Nisan Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
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